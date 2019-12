Ryanair anuncia dues noves rutes aquest estiu des de Girona

Ryanair ha anunciat dos nous vols per a la temporada d'estiu 2020 des de l'aeroport de Girona-Costa Brava. Una de les rutes connectarà Vilobí d'Onyar i l'Alguer -que ja s'està operant aquest hivern- i l'altra portarà els viatgers fins a la ciutat anglesa de Southend-on-Sea, a uns 60 quilòmetres de Londres. Aquests vols comptaran amb tres i dos freqüències setmanals, respectivament. A més, es reforçarà la ruta de Bristol.

Així doncs, després d'haver anunciat el manteniment de la base gironina a canvi d'una rebaixa en les condicions laborals dels treballadors, la companyia irlandesa oferirà el proper estiu 41 rutes des de l'aeroport gironí (dues menys que durant l'estiu de 2019).

Mentrestant, el cap de Recursos Humans de Ryanair, Darrel Hugues, ha negat una vegada més en una roda de premsa a Barcelona que la companyia hagi sotmès als treballadors de la base de Girona a coaccions i ha assegurat que les novacions de contracte s'han fet d'acord amb la legislació espanyola.

Hugues ha explicat que ja ha rebut la carta d'Inspecció de Treball del Ministeri on se'ls avisa que s'investigaran els nous contractes i ha assenyalat que la modalitat de fixes discontinus ja s'ha utilitzat "gran part de l'any" a la base de Vilobí d'Onyar i en d'altres estacionals, com la de Palma de Mallorca. "No és una qüestió de negociar, és un contracte molt simple", ha continuat el responsable de recursos humans. "La gent té l'opció d'acceptar-lo o no, i la gran majoria ho ha fet", ha afirmat el directiu de Ryanair.

Tot i que no ha volgut entrar en detalls, ha comentat que són "més de 100" i que seran "suficients" per garantir el funcionament de la base, de manera que no preveu noves contractacions per substituir els qui siguin acomiadats a partir del gener.