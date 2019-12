Deu investigats pel tall de l'AP-7 a Salt es neguen a declarar

Deu investigats per la Policia Nacional arran del tall de l'AP-7 a Salt (Gironès) s'han negat a declarar a la comissaria de Girona. Se'ls investiga a tots per desordres públics, per suposadament haver pres part al bloqueig de l'autopista convocat pel Tsunami Democràtic el 13 de novembre. Agents de la Unitat d'Informació del cos s'han desplaçat expressament des de Barcelona per prendre'ls declaració. Però tots els investigats s'han negat a respondre cap pregunta. L'advocat Benet Salellas, que en defensa vuit, ha dit que aquestes citacions són "absurdes" i les ha qualificades com "l'enèsima operació a tall d'escarment" contra l'independentisme. Ara, la policia enviarà l'atestat al jutjat de guàrdia, que serà qui decidirà què fer amb el cas. Salellas ja ha avançat, de totes maneres, que demostraran com molts dels investigats no van participar al tall de l'AP-7.