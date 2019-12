Els docents reclamen recuperar les condicions laborals prèvies a la crisi

Tots els sindicats de docents amb representació a la mesa sectorial d'Educació han reclamat una reunió amb la Conselleria per negociar exclusivament la recuperació de les condicions laborals prèvies a les retallades econòmiques. La sol·licitud es va entrar ahir al registre del Departament d'Educació de la Generalitat, a Barcelona.

Quatre dels cinc sindicats que firmen la demanda formen part de la Junta de personal docent no universitari de les comarques gironines: Ustec·STEs –que és el majoritari–, Intersindical-CSC –que hi va irrompre per primera vegada a les eleccions celebrades al març–, CCOO i Aspepc-SPS –específic del professorat de secundària–; UGT té representació a Catalunya, però a Girona la va perdre fa uns anys.



Restablir l'horari lectiu

L'escrit registrat ahir a l'administració demana, en primer lloc, que el curs 2020-2021 es restableixi l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal del Departament. La segona petició se centra en la reducció del nombre d'alumnes per aula –les ràtios– i exigeix que no hi hagi «cap tancament de grups a la pública».

El text també especifica que els docents volen que es reverteixin situacions de «precarietat laboral» que es donen als centres educatius, convertint els contractes d'un terç a mitja jornada o estabilitzant els professionals interins o substituts; que les dues hores reduïdes als treballadors majors de 55 anys tornin a ser lectives; s'augmenti el personal de suport educatiu per atendre la diversitat de l'alumnat; es recuperi el poder adquisitiu perdut o es retiri el Decret de plantilles, entre altres mesures.

Representants dels sindicats van formalitzar la petició de convocar una mesa sectorial d'Educació específica per tractar aquest tema, amb l'objectiu que s'aprovin millores per al curs vinent. Entre les seves demandes també hi ha que, en aquesta reunió, hi participin representants del Departament d'Economia.

La recuperació de les condicions laborals prèvies a la crisi és una petició sindical recurrent.