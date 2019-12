Girona té tres dels trams de carretera més perillosos de tot Catalunya

La província de Girona compta amb tres dels trams de carretera més perillosos de Catalunya. L'Estudi EuroRAP de Catalunya que abraça el trienni 2016-2018 recull els 10 trams amb més risc d'accident de trànsit greu o mortal de Catalunya. El primer és el de la C-37 que va entre Alcover i Valls.

Els 10 trams són vies convencionals de calçada única. En l'anterior EuroRAP només hi havia un tram gironí amb risc molt alt, que ara es troba en la quarta posició. És el que comprèn l'N-152 des de Puigcerdà fins a Llívia. Un tram de 6,1 quilòmetres, on hi ha una intensitat mitjana de pas de 5.980 vehicles al dia. De mitjana s'hi registren 1,3 accidents amb morts o amb ferits greus a l'any.

Enguany hi ha, però, dos nous trams gironins entre els més perillosos de Catalunya. En el tercer lloc del top 10 n'hi ha un de 6,5 quilòmetres de la GIV-4033 que enllaça la població d'Alp amb la frontera francesa. El risc d'accident és molt alt i hi ha 1,7 accidents de trànsit greus o mortals cada any.

L'altre punt de Girona que ha aparegut a la llista que ha fet pública el RACC és a la comarca de la Selva. Ocupa el setè lloc de Catalunya i abraça 10,9 quilòmetres. És l'anomenada carretera de Caldes i el tram perillós és el que va des de l'enllaç de l'A-2 fins a Llagostera, que transcorre per la GI-673 i GI-674. És una via que utilitzen uns 5.313 vehicles cada dia i s'hi registren 1,7 accidents greus o mortals l'any.

L'EuroRAP ha analitzat 6.300 quilòmetres de carreteres catalanes i d'aquests, un 30% presenten trams d'alt o molt alt risc d'accident greu o mortal. A Girona, el 27% dels quilòmetres analitzats tenen un alt o molt alt risc. Això representa quatre punts menys que l'anterior estudi.

La província de Girona també figura en el llistat dels 10 trams amb més concentració d'accidents de Catalunya. Les comarques gironines en tenen dos: la carretera B-682 de Malgrat fins a Lloret de Mar ocupa el setè lloc. Són 10,7 quilòmetres amb un pas diari de 21.013 vehicles. L'altre tram comprèn l'intinerari de 5,3 quilòmetres entre Tordera a Blanes per la GI-300. Hi ha 0,4 accidents de gravetat o mortals cada any.



La més segura, a la costa

Una altra dada destacada de l'informe és que Girona té tres dels 10 trams amb menys risc de patir un accident de Catalunya. L'autovia de Llagostera a Platja d'Aro ocupa el primer lloc del rànguing. El tercer lloc és la C-35, entre Maçanet i Hostalric. I el setè l'ocupa el tram d'Anglès a Bescanó, on el risc és molt baix.

Les motos i els ciclomotors són uns vehicles susceptibles a patir accidents de trànsit a causa de la seva vulnerabilitat. El nou EuroRAP conclou que la carretera de Malgrat a Lloret de Mar (GI-682) és el sisè punt de Catalunya amb més accidents. Els vehicles pesants també han estat objecte d'estudi i el tram de carretera que va de Puigcerdà (N-152) fins a Llívia és el novè lloc de Catalunya on els camions s'accidenten més.

El RACC destaca que en el període 2010-2018 s'han reduït les víctimes mortals a tot Catalunya en un 28%. Una baixada que posa en perill l'objectiu de la UE, que passa per reduir a la meitat els morts de cara a l'any vinent.