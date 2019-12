Una intrusió de pols africana eleva els nivells de contaminació a Girona

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va declarar ahir un episodi d'alta contaminació per partícules a tot Catalunya. La mesura d'alerta va donar-se a causa d'una intrusió de pols africana detectada el dilluns, més la previsió dels models de dispersió de contaminants.

A Girona, l'estació instal·lada a l'Escola de Música del carrer Barcelona mostrava ahir que la qualitat de l'aire era «pobra», amb un del nivell de PM10 (partícules de pols) de 128 microgràms per metre cúbic. Durant el dilluns, quan va detectar-se l'alerta, els nivells mitjans a Catalunya eren al voltant dels 80. A la ciutat es va superar el valor límit diari de 50 ?g/m?3; i la mitjana obtinguda va ser de 92 ?g/m?3;. Es preveu que de cara als propers dies la concentració de PM10 disminuirà a causa de la millora de les condicions meteorològiques, que afavoriran la dispersió de les PM10.

Tot i que aquest tipus de protocols no solen comportar restriccions a vehicles, ahir la velocitat a l'AP-7 es va limitar a 90 km/h. Es va recomanar també anar a peu o amb bicicleta i utilitzar el transport públic. A més, s'aconsellava regular la climatització de les llars i limitar la crema de restes agrícoles o de jardineria. Quan es dona alguna d'aquestes situacions, les zones més afectades solen ser les urbanes, densament poblades, a causa de les elevades emissions provinents sobretot del trànsit rodat.

Així doncs, es va instar els municipis a introduir missatges informatius relatius a la situació a les pantalles d'informació variable, a incrementar el reg dels carrers, a suspendre qualsevol activitat que pogués generar pols, així com a prohibir l'ús de bufadors i restringir qualsevol previsió d'asfaltar. També es va avisar determinades indústries per tal que no fessin processos que no fossin imprescindibles.

El protocol activat, que s'ha elaborat de manera conjunta amb el Departament de Salut, també va aconsellar que les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries moderessin l'activitat a l'aire lliure. També es va demanar a tota la població que s'evités l'exercici físic intensiu a l'exterior.



Casos poc freqüents

Les expectatives de tenir un episodi ambiental de contaminació solen ser baixes: entre zero i cinc dies l'any. Per exemple, l'any 2018 es va declarar un únic episodi ambiental de contaminació per nivells alts de partícules PM10. Així mateix, es van realitzar diversos avisos preventius a la població durant l'any. En concret, l'any 2018 se'n van fer tres.

Aquestes alertes s'activen quan la mitjana diària dels nivells de PM10 del dia anterior sigui superior a 80 ?g/m?3; en més d'una estació de mesurament i la previsió a 24 hores indiqui que els nivells continuaran superant el valor de 50 ?g/m?3;.