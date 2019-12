L'ATM de Girona apuja un 2% de mitjana el preu de les targetes de bus

L'Autoritat de Transport Metropolità (ATM) de Girona augmentarà, de mitjana, un 2% els preus de les diferents targetes de bus que abarca el Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva. Els preus de la T-Mes estaven congelats des del 2013 i, la resta, des del 2014. El preu de la T-10 augmentarà 30 cèntims i passarà a costar 11 euros per trajectes d'una sola zona. La T-10/30 (que permet fer deu viatges en 30 dies) pujarà 20 cèntims, amb un cost de 9,70?, i la T-50/30 serà 1,2? més i valdrà 35 euros a partir de l'1 de gener de 2020. Finalment, la T-Mes valdrà 47 euros (1,2? més cara que el 2019). Per altra banda, l'ATM confia que tancarà l'any amb un 4,25% més de passatgers dels que van utilitzar el bus el 2018, superant els 8 milions.

L'ATM destaca que els usuaris del transport públic a l'àrea de Girona cada vegada són més fidels i per això el nombre de T-10 ha crescut un 9,2% aquest 2019. El nombre de targetes T-50/30 també ha crescut, en aquest cas un 8,17% i els usuaris de la T-Mes han pujat un 8,57%.

Els títols socials T-12 incrementa en un 5%, seguint amb la seva tònica continuista de cada any. En canvi, el títol social per a famílies nombroses i monoparentals T-70/90 ha disminuït, traspassant-se cap al el títol mensual amb bonificació per aquest col·lectiu.

Tot i aquests increments, la tendència de la demanda en quant a la utilització de títols es reparteix, de manera gairebé paritària, entre els títols T-10, T-50/30 i T-10/30, per ordre de més usat a menys.