Llagostera aprova un pressupost de vuit milions d'euros per al 2020

El ple de l'Ajuntament de Llagostera celebrat dimarts passat va aprovar, amb els vots favorables de l'equip de govern, l'abstenció del PSC i el vot contrari de Junts per Llagostera, el pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 2020. El pressupost de l'Ajuntament per al 2020 és de 8.085.000 ? i el consolidat, que incorpora el pressupost de la Residència Josep Baulida (1.294.500 ?) és de 9.379.500 ?. Es tracta del primer pressupost elaborat pel nou equip de govern format per la coalició d'ERC i CUP-Alternativa per Llagostera després de les darreres eleccions municipals. El regidor d'Hisenda, David Parron ha explicat que es tracta d'un pressupost realista que s'ajusta a la nova situació econòmica i financera de l'Ajuntament un cop esgotat el finançament que provenia del Pla de Barris, en especial pel que fa al capítol d'inversions. En l'àmbit social s'incrementa en un 5% la partida de subvencions i ajuts socials amb la voluntat de reduir les desigualtat i afavorir els sectors de la població més vulnerables. En aquest sentit dels 316.285 euros destinats a subvencions, 108.000 euros corresponen a l'àmbit social.