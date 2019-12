L'oposició de Besalú busca una empresa que gestioni aparcaments

El cap de l'oposició d'ERC a Besalú, Alfred Cairó, en l'últim ple, va acceptar l'encàrrec de l'alcalde Lluís Guino (JuntsxCat) de buscar una empresa que gestioni el cobrament per aparcar en determinats llocs de la localitat. Abans d'acceptar l'encàrrec, Cairó havia plantejat l'opció de posar dues persones a cobrar els aparcaments en els mesos de més afluència de visitants. «Es podria fer un càlcul del seu cost i el retorn es veuria perfectament cobert fins i tot amb un benefici per la gent del poble», va argumentar.

Fa sis anys, l'Ajuntament va desistir de la voluntat de cobrar per deixar el cotxe a l'aparcament del costat del Pont Vell i un dels motius va ser que no va trobar cap empresa que es fes càrrec de gestionar els cobraments. En les últimes setmanes, l'equip de govern havia tornat a buscar empreses i tampoc en va trobar.

Abans de l'acceptació de l'encàrrec per part del portaveu republicà, Guinó va explicar els problemes que suposa fer pagar per aparcar a Besalú. Va definir dos problemes. El primer el preu de les màquines destinades a fer efectius els pagaments i el segon trobar una empresa que volgués gestionar els cobraments. Respecte als comerciants, va explicar que fa poques setmanes va tenir una reunió, en la qual un dels assistents va dir: «No cobreu perquè la gent no vindrà». L'altre impediment és que les màquines de cobrar tenen un cost que volta dels 50.000 euros. Rebudes les explicacions, Cairó va demanar per si podia col·laborar en la creació d'un aparcament gravat i l'alcalde li va encomanar la cerca d'una empresa.