Millora de l'accés a parcs naturals i estacions d'esquí de la Cerdanya i el Ripollès

Els parcs naturals de Cadí-Moixeró (Cerdanya) i de les Capçaleres del Ter i del Freser (Ripollès) van signar ahir un conveni de col·laboració amb les estacions d'esquí de la Molina, Vallter 2000 i Vall de Núria per «endreçar» els accessos de visitants. L'acord fixa un conjunt d'inversions, com ara senyalitzacions sobre la flora i la fauna que hi ha als parcs naturals o la creació d'un observatori d'aus amb un cost de 79.765 euros.

Els telecabines i remuntadors de les estacions d'esquí s'han convertit en una via d'accés en alguns cims de Catalunya per a visitants durant els mesos d'estiu, una temporada que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) potencia des de fa anys. Ahir, l'aposta es va materialitzar en un conveni de col·laboració de la Molina, Vallter 2000 i Vall de Núria amb els parcs de Cadí-Moixeró i de les Capçaleres del Ter i del Freser. El document marca un conjunt d'inversions que fomentin el turisme, sobretot a fora de l'època de neu.

El president de FGC, Ricard Font, va reivindicar el paper de les estacions com a «porta d'entrada humanitzada» als parcs, ja que tenen «espais d'aparcament, facilitat d'accés i enginys que permeten a la gent arribar a cotes altes, a tocar del Bassegoda o el Puigmal».

Però atraure visitants sense experiència en alta muntanya pot convertir-se en un risc, ja que cal anar vestit d'una forma determinada o tenir en compte diversos aspectes; aquest és un dels punts que intentarà resoldre el conveni signat amb els parcs naturals. Font va remarcar que l'objectiu és «endreçar» els accessos, més que «limitar o restringir» l'entrada.

A la Vall de Núria, el director del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, Santi Ferriol, va destacar que instal·laran diversos panells amb «un codi de bones pràctiques per saber com comportar-se a la natura» i també donaran «consells de seguretat» sobre el tipus de calçat o si cal anar abrigat, entre altres aspectes.

El Parc Natural del Cadí-Moixeró farà el mateix amb tots els que accedeixin al cim de la Tosa amb el nou telecabina Cadí-Moixeró de la Molina, que puja més de 2.500 metres d'alçada. Per això, el seu director, Jordi Garcia, va avançar que el conveni servirà per «ordenar tots els accessos en senders i pistes» perquè «la gent sense coneixements de muntanya hi arribin sense perdre's». També es posaran tanques i escales en un mirador sobre la carena del Serrat Gran per reforçar-ne la seguretat.

A la Vall de Núria, s'instal·larà un nou observatori d'ocells davant la Creu d'en Riba, a tocar del refugi del Pic de l'Àliga. L'estació executarà la construcció de l'observatori, mentre que el parc natural instal·larà panells informatius sobre les espècies que s'hi podran veure; així com una exposició temporal al recinte de lloguer de material. En conjunt, el conveni xifra en 21.126 euros la inversió en aquesta estació. El 86% del cost el pagarà l'estació d'esquí i l'altre 14% provindrà del Departament.

A Vallter 2000 s'instal·larà un comptador de vehicles per saber el volum de persones hi accedeix a l'hivern i a l'estiu. La inversió prevista és de 9.400 euros que es repartiran entre Territori i Sostenibilitat –un 76%– i Vallter 2000 –el 26% restant.