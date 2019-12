Mor Luis César Suanzes, el comissari provincial de la Policia Nacional a Girona

El comissari provincial de la Policia Nacional a Girona, Luis César Suanzes ha mort als 63 anys. Ha perdut la vida aquest dijous per causes naturals a l'hospital de Can Ruti de Badalona. On va ingressar la setmana passada per complicacions derivades d'una malaltia. La ceremònia de comiat es farà aquest divendres al migdia al Tanatori de Badalona Can Ruti.

Luis César Suanzes s'havia convertit en el nou cap de la Policia Nacional a Girona aquest estiu passat. Fins llavors havia estat destinat a la Jonquera, ja que era el comissari Coordinador de Fronteres Terrestres del CNP a la província.

Suanzes va agafar el relleu de Francisco Pamplona, que es va jubilar el passat juliol. Que després de cumplir els 65 anys, va deixar el càrrec al CNP que ostentava des de feia tres anys.

La seva última aparició pública i de fet, la primera oficial es va produir aquest octubre durant la celebració de la festa patronal de la Policia Nacional, els Àngels Custodis. Llavors, patia una afonia severa i el seu discurs va ser llegit pel comissari Leoncio Martínez. Durant el seu discurs, Suanzes va voler deixar clar que els efectius de la Policia Nacional de Girona sempre seran «aquí» tot i «la incomprensió i el menyspreu». També va destacar que el cos vivia uns moments complicats però que els ciutadans aprecien «la inestimable tasca que realitzem en compliment dels mandats de la Constitució, les lleis i la justícia».

Luis César Suanzes ha mort als 63 anys i era de la promoció del 1980. El seu primer destí va ser Madrid. Però des de l'any 1982 està a Catalunya. Va aterrar a Barcelona, després va entrar a formar part de la policia judicial en el grup especialitzat en atracaments i va formar part de la Unitat d'Intervenció Policial. El 2008 se'l va requerir per crear la Unitat d'Intervenció Policial de Saragossa en l'any de l'Exposició Internacional de l'Aigua. Arran d'això es va quedar a Saragossa fins al 2015, quan va ascendir a comissari i es va desplaçar fins a terres gironines, com a coordinador de Fronteres Terrestres. I des de finals d'estiu era el comissari provincial.

--