El PSC de Ripoll diu que les retallades beneficien la sanitat privada

L'expresident del Consell Comarcal del Ripollès Enric Pérez va remarcar que les dades sanitàries d'ençà de les retallades indiquen un augment de la filiació en mútues privades, un detall on veu «intencionalitat d'afavorir a grups econòmics privats del món sanitari». La recuperació de serveis al Ripollès hauria de servir perquè la gent faci marxa enrere en una tendència on «tots tenim coneguts que han fet aquest pas», va afirmar Pérez. La cap dels socialistes ripollesos, Anna-Belén Avilés, va explicar les diferents mesures que ha plantejat el seu grup al Parlament, començant per la reobertura de guàrdies nocturnes al CAP de Ripoll i les guàrdies localitzables als de Ribes de Freser i Camprodon. La solució per esmorteir la crisi de la sanitat ripollesa creuen que està en funció d'augmentar els vehicles d'emergència disponibles i el de facultatius a l'hospital de Campdevànol durant les nits i els caps de setmana, reobrir el servei de laboratori ofert pel mateix hospital als CAPs, o retornar les especialitats que els ambulatoris han perdut durant els darrers deu anys.