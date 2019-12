Ryanair anuncia dos nous vols a l'estiu des de Girona a l'est de Londres i a l'Alguer

Ryanair va anunciar ahir dos nous vols per a la temporada d'estiu 2020 des de l'aeroport de Girona-Costa Brava. Una de les rutes connectarà Vilobí d'Onyar i l'Alguer -recorregut que ja s'està operant aquest hivern- i l'altra portarà els viatgers fins a la ciutat anglesa de Southend-on-Sea, situada a uns 60 quilòmetres a l'est de Londres. Aquests vols comptaran amb tres i dues freqüències setmanals, respectivament. A més, es reforçarà la ruta de Bristol.

Així doncs, després d'haver anunciat el manteniment de la base gironina a canvi d'una rebaixa en les condicions laborals dels treballadors, la companyia irlandesa oferirà el proper estiu 41 rutes des de l'aeroport gironí (dues menys que durant l'estiu de 2019). La companyia de baix cost preveu transportar 1,1 milions de passatgers anuals des de l'aeroport gironí.

Mentrestant, el cap de Recursos Humans de Ryanair, Darrel Hugues, va negar un cop més, en una roda de premsa ahir a Barcelona, que la companyia hagi sotmès els treballadors de la base de Girona a coaccions i va assegurar que les renovacions de contractes s'han fet d'acord amb la legislació espanyola.

Hugues va explicar que ja ha rebut la carta d'Inspecció de Treball del Ministeri on s'avisa l'aerolínia que s'investigaran els nous contractes i va assenyalar que la modalitat de fixos discontinus ja s'ha utilitzat «gran part de l'any» a la base de Vilobí d'Onyar i en altres bases estacionals, com la de Palma de Mallorca. «No és una qüestió de negociar, és un contracte molt simple», va continuar el responsable de recursos humans. «La gent té l'opció d'acceptar-lo o no, i la gran majoria ho ha fet», va afirmar el directiu de Ryanair.

Tot i que no va voler entrar en detalls, va comentar que els treballadors que han acceptat les noves condicions són «més de 100» i que seran «suficients» per garantir el funcionament de la base, de manera que no preveu noves contractacions per substituir els qui siguin acomiadats al gener.

Sobre la relació amb els sindicats, Hugues i el responsable de màrqueting de l'empresa, Kenny Jacobs, van destacar que Espanya és l'únic mercat principal de Ryanair sense conveni col·lectiu per l' «obstrucció sindical» en les negociacions.

Jacobs també va assegurar que, tot i que el conveni de promoció subscrit amb la Generalitat i diverses administracions catalanes, pel qual l'aerolínia rep 3,5 milions anuals, expira el proper mes de març, aquest fet no afectarà la continuïtat de la base de Girona. De fet, Jacobs va assegurar que tenen una «molt bona» relació amb el govern català i ahir mateix es van reunir amb el secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Isidre Gavín, per informar-lo dels seus plans per a Catalunya.



Descens en el nombre de viatgers

D'altra banda, el directiu de Ryanair va anunciar que l'aerolínia té previst transportar 51 milions de passatgers en el conjunt d'Espanya l'any 2020 -un 2% menys que aquest any-, i 9,3 milions a Catalunya -un descens d'entre el 3 i el 4%-, a causa de la falta de subministraments d'avions Boeing 737 MAX, el que provocarà per primera vegada una caiguda de passatgers en aquests mercats.

Aquesta caiguda contrasta amb els creixements de passatgers del 12% que havia tingut Catalunya durant els últims anys i amb un creixement del 8% a tot Europa si no hi hagués hagut aquests problemes amb aquest model d'avió, va indicar el representant de la companyia.

Jacobs va recordar que l'any que ve tenien previst rebre 58 avions, però que finalment, per problemes de regulació aliens a la companyia, només rebran com a màxim 10 aeronaus MAX, el que ha provocat el tancament de bases de l'aerolínia, com les de Canàries.

Sobre la compra d'Air Europa per part d'Iberia, Jacobs va afirmar que és una operació bona per a Espanya, per Air Europa i IAG, grup del qual forma part Iberia, tot i que creu que, per raons de competència hauran de renunciar a alguns «slots» o permisos de vols, sobretot a Madrid. A més, va assegurar que encara estan pensant si fan al·legacions a l'operació.

Jacobs va apuntar també que seria interessant que les bonificacions que es donen a les illes s'apliquessin a d'altres territoris de la península i que la reducció de taxes aèries és una cosa que «sempre» celebren. Finalment, el directiu de Ryanair també va recordar que alguns analistes consideren que, amb la fallida d'algunes aerolínies i la falta de subministraments de l'MAX, 2020 tindrà un entorn més favorable a la pujada de tarifes.