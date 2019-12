Absolts els tres activistes de l'Espai Antiracista denunciats per PxC de Salt

El jutjat ha absolt els tres activistes de l'Espai Antiracista de Salt i Girona jutjats arran d'una querella que va interposar un regidor de Plataforma per Catalunya de Salt (actualment de Vox). Els tres denunciats van optar per desobeir i no entrar al judici i els van jutjar en absència per un delicte lleu d'injúries. Segons recorda l'Espai Antiracista en un comunicat, els va denunciar per "boicotejar sistemàticament" actes en els que participava el membre de la formació d'ultradreta Sergio Concepción com la protesta per la parada de Sant Jordi del 2017 o la contramanifestació davant de l'Ajuntament de Salt del març del mateix any. Segons l'Espai Antiracista, l'absolució "és una victòria de la lluita antifeixista i de la llibertat d'expressió i manifestació".

"En realitat és una obvietat, però en aquests dies acaba essent notícia que fins i tot la (in)justícia espanyola hagi de reconèixer que manifestar-se contra el feixisme no és cap delicte", afegeixen al comunicat.

Tot i això, subratllen que l'absolució "no esborra la vergonya que l'aparella judicial i la fiscalia es pleguessin durant més d'un any a la voluntat dels feixistes de PxC/Vox, primer acceptat la querella per delicte d'odi i després acusant i portant a judici les tres companyes".

A més, també denuncien que els ajuntaments de Salt i Girona facin cas omís de mocions aprovades als seus plens i "continuïn cedint, com en per Sant Jordi, espais a aquells que criden per l'exclusió i l'odi". "Nosaltres patim la repressió perquè hem de fer des dels carrers allò que ells tenen el deure de fer i no fan des de les institucions", critiquen.