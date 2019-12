Estacions d'esquí xineses, interessades en la producció de neu de Masella

Representants del Govern de la Xina i diversos directors d'estacions d'esquí del districte de Chongli, que depèn de la ciutat-prefectura de Zhangjiakou, van visitar dimecres l'estació d'esquí de Masella. La delegació, encapçalada pel Sr. Wang Biao (màxim representant de Govern a la ciutat de Zhangjiakou i el districte de Chongli) i pels directors de tres estacions de la zona, va estar especialment interessada en les instal·lacions i a establir acords comercials.

En aquesta visita internacional va actuar d'amfitrió Xavier Nolla, director de Masella, i altres directius de l'estació. Aquesta delegació xinesa, a més de visitar Masella, va aprofitar per conèixer diversos espais de Barcelona. El que més va captar l'atenció a la delegació xinesa van ser les instal·lacions de la xarxa de neu de l'estació, ja que en les estacions de districte de Chongli, de clima continental i molt fred, tenen un règim de pluges i nevades amb una mitjana anual per sota dels 500 metres cúbics.



Producció de neu

Masella està equipada amb neu produïda des de l'any 1994 i l'estació té gairebé 6 mesos de temporada de mitjana. Els canons i els components principals de la xarxa de neu de Masella són de la multinacional TechnoAlpin, marca amb la caserna general a Bolzano i amb fàbrica a Pequín. Aquesta marca és també proveïdora principal de les estacions de districte de Chongli.

Les estacions xineses es van interessar també a mantenir futurs acords comercials, com l'intercanvi de forfets amb Masella per als clients de temporada. D'aquesta manera, per a la temporada que ve, es preveu que les estacions del districte de Chongli s'afegeixin a la llista de les més de 50 estacions de tot el món on poden esquiar els titulars de l'abonament de temporada de l'estació de la Cerdanya. Actualment, amb aquest abonament es pot esquiar a Europa, Nord i Sud-amèrica i Japó. Ara, amb la incorporació de les estacions xineses, s'incrementarà el nombre de destinacions de neu asiàtiques.



Jocs d'Hivern a Pequín

L'any 2022 Pequín acollirà els Jocs Olímpics d'Hivern. Les subseus principals seran les ciutats de Pequín i els districtes de Yanqing i Chongli. A destacar, de la delegació que va visitar Masella, que de cara als JJOO Genting Resort Secret Garden serà la subseu de les proves de Freestyle i de Snowboard.

Al districte de Chongli hi ha les estacions de Thaiwoo, Genting Resort Secret Garden, Wanglong, Dolomiti (Duolemeide) Mountain Resort, Chongli, Changchengling, Fulong, Cuiyunshan. La zona pionera de l'esquí a la Xina és al voltant de la ciutat de Harbin, però té temperatures extremadament fredes.



Una tradició de 20 anys

Les estacions de Chongli tenen una tradició de 20 anys en la indústria de l'esquí i tenen els dominis esquiables més concorreguts pels esquiadors de Pequín. La zona es troba a 180 km i 3 hores en vehicle de Pequín, tot i que s'està construint un ferrocarril d'alta velocitat que connectarà Zhangjiakou amb la capital en menys d'una hora.

Segons l'informe de Laurent Vanat 2019 International Report on Snow & Mountain Tourism, a la Xina en aquests moments hi ha 742 àrees per a la pràctica de l'esquí amb més de 13 milions d'esquiadors, tot i que s'estima que amb la popularització dels esports d'hivern amb la celebració dels Jocs Olímpics, tindrà la propera dècada més de 1.000 estacions, amb més de 40 milions de dies d'esquí. Actualment el nombre de dies d'esquí venuts a la Xina gairebé arriba als 20 milions.

Pequín serà la primera ciutat que haurà acollit els Jocs Olímpics d'Estiu i els d'Hivern, una vegada finalitzats els de 2022.