L'acusat d'amenaçar Cs a Torroella de Montgrí diu que s'han confós de persona

L'exregidor de la CUP de Torroella de Montgrí Robert Huertas, acusat d'amenaces per un membre de Ciutadans, va negar l'autoria dels fets durant el judici d'ahir a la Bisbal d'Empordà, on va aportar vídeos per intentar provar un error en la identificació, ja que, «hi havia una persona semblant» a ell, va dir en la vista.

Els fets es remunten al 26 de gener d'aquest any, quan un grup de persones va intentar boicotejar un acte del partit taronja de Torroella de Montgrí, mentre aquests esperaven prop de l'Espai Ter el qui era portaveu a Catalunya en aquell moment, Carlos Carrizosa. En el judici van comparèixer sis testimonis –quatre aportats per l'acusació de Cs i dos per la defensa– i ambdues parts van mostrar vídeos enregistrats el dia dels fets.

Segons la denúncia, Huertas hauria proferit amenaces apel·lant directament al cognom del denunciant i advertint, textualment: «has cavat la teva tomba», fet que hauria provocat un sentiment de desassossec a la víctima i, va declarar ahir, de «viure amb por». En aquell acte també es va llençar una llauna contra l'aleshores regidor de Cs a Blanes, Sergio Atalaya, provocant-li una ferida al cap, tot i que ahir només es jutjaven les amenaces.

Per aquests fets, l'acusació demana una pena de 3 mesos de multa que s'eleva a 1.080 euros –a raó de 12 euros al dia–, per un delicte lleu d'amenaces amb agreujant per discriminació ideològica. A més, reclama una indemnització de 500 euros per reparar els danys morals.

A banda dels tres testimonis dels fets –entre ells, la diputada al Parlament Camino Fernández, que va fer la foto que va servir per identificar Huertas– també va comparèixer el guàrdia civil que va rebre la denúncia i redactar l'atestat.

L'advocat de defensa de Huertas, Benet Salellas, va aportar vídeos durant la vista per demostrar que «no és l'autor», ja que, al·lega, en el mateix pla de les imatges coincideixen l'acusat i el manifestant que hauria emès realment els crits denunciats, fet que provaria una confusió en la identitat de l'autor. Durant l'interrogatori, Salellas va posar accent en aspectes d'aparença física descrits pels testimonis i la víctima, com ara les ulleres i la dessuadora negra que portava el responsable de les amenaces, que no corresponen, defensa, a com anava Huertas aquell dia.

Una trentena de persones es va concentrar per donar suport a Robert Huertas davant dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció de la Bisbal. Al sortir de la vista, l'exregidor de la CUP va manifestar que estava «tranquil». «Jo he pogut veure clarament que aquella persona no era jo», va dir Huertas als mitjans. A més, va qüestionar si es tracta merament d' «un tema de confusió» per part de Ciutadans o si, en canvi, «hi ha hagut aquesta voluntat de posar el focus en un regidor de la CUP».