Olot rebaixa el pressupost en 1,3 milions de € per la retallada dels impostos

L'Ajuntament d'Olot portarà al ple d'avui un pressupost consolidat de 37.914.595 euros. Es tracta d'una rebaixa del 3,57% respecte a la proposta de pressupost presentada en el ple del 29 d'octubre. Aquell ple va ser suspès per les mostres d'indignació dels ciutadans per l'augment de les ordenances fiscals amb puges del 14% en l'IBI i del 14,5% en la recollida i gestió de les escombraries.

Les ordenances van ser aprovades, en un ambient crispat, el ple del 5 de novembre amb un augment del 4% de l'IBI i del 4,5% de les escombraries. La reducció en les ordenances fiscals va suposar una reducció d'1.130.000 euros d'ingressos respecte a la proposta d'ordenances del 29 d'octubre.

El pressupost d'avui és 1.355.733 euros inferior a la proposta de l'octubre. La diferència ha estat coberta en l'eliminació per al 2020 de quatre fires, cosa que ha suposat un estalvi de 200.000 euros i la reducció de 161.000 euros en Cultura. Segons va explicar l'alcalde, Josep Berga, les altres reduccions han estat en les previsions de millora dels barris.

En aquest aspecte havien previst una inversió d'1.450.000 euros i han pressupostat 1.039.000 euros. Es tracta d'una reducció de 411.000 euros, un 39% menys del que preveien invertir. La resta, fins a arribar a 1.355.733 euros, han estat trets del ajuts previstos per a les entitats. «Sobretot les esportives», va precisar l'alcalde ahir. Berga va explicar que les entitats esportives estan molt necessitades d'ajuts econòmics perquè la tendència és fer els desplaçaments dels equips amb autobús per a la millora de la seguretat de les persones.

Tot i la reducció, el pressupost que s'aprovarà avui és un 7% més elevat que el del 2019. Segons l'alcalde, l'increment és possible gràcies a les subvencions obtingudes per a les inversions. Els augments respecte al 2019 estan en les partides d'Educació, Serveis Socials, Ocupació i Formació per a l'Ocupació, els barris i l'Espai Cràter.

En Educació l'aportació de l'Ajuntament per al 2020 és d'1.790.000 euros. Suposa un augment de 22,4% respecte a l'exercici actual. En Serveis Socials l'aportació és d'1.259.711 euros, amb una puja del 20,32%. En habitatge destinen 460.000 euros a compra de terrenys per fer pisos socials. En Ocupació la partida és d'1.074.179 euros.

En el capítol d'inversions hi ha 304.584 euros per a la millora dels equipaments educatius, culturals i esportius. Una altra de les inversions és l'Espai Cràter, en el qual l'Ajuntament destina 303.060 euros. L'aportació municipal és del 20% del pressupost del projecte. La resta del finançament fins a un 80% arriba a través de subvencions.