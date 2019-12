Reobren l'N-260 entre Crespià i Maià després d'acabar les obres

La carretera N-260 ja torna a estar oberta a la circulació entre els municipis de Crespià i Maià de Montcal. Els treballs van començar a principis del mes de febrer i fins ara es desviaven els cotxes per l'N-260a. Les obres consistien a reparar algunes de les esquerdes que hi havia en el terraplè de la carretera, a causa del desgast de la via.

El projecte ha costat uns 4 milions d'euros, que ha assumit el Ministeri de Foment. Tot i que la carretera ja hagi obert la circulació, encara hi ha alguns treballs per acabar els ramals de l'enllaç de Queixàs i l'adequació de les illetes. Durant dos mesos, aquest accés seguirà tancat.



Dues actuacions

Les obres s'han dividit en dues actuacions. D'una banda, al punt quilomètric 53,5, just sobre la riera de Turbany, s'ha deprimit el perfil de la carretera entre 6 i 8 metres. S'ha tret el terraplè i els operaris han reconstruït les capes superiors. Al quilòmetre 56,54 també s'han consolidat els faldons del terraplè a partir de la construcció de murs als laterals.

A més, també s'ha modificat l'enllaç de Queixàs per adaptar-lo a la nova normativa de carreteres. Això ha suposat la construcció d'un nou pas superior i els seus ramals i carrils de canvi de velocitat.