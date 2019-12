Segueix en directe el sorteig de la Loteria de Nadal a diaridegirona.cat

Un any més, a Diari de Girona volem que no et perdis els millors moments del sorteig de la Loteria de Nadal 2019. La cobertura que tenim preparada inclou la retransmissió televisiva del sorteig en directe, tota l'actualitat actualitzada al minut i un cercador per comprovar en temps real si el teu dècim ha resultat premiat.

Des de primera hora del matí del 22 de desembre, des del Teatro Real de Madrid, podràs viure tota l'emoció de la loteria de Nadal en directe. A la web de Diari de Girona t'oferirem la retransmissió televisiva íntegra del sorteig.

Si no pots seguir el sorteig en directe no et preocupis. Durant tota la jornada estarà en actiu el cercador de números amb el qual podràs comprovar la Loteria de Nadal a l'instant si el teu dècim o participació ha resultat premiat i amb quina quantitat. Per als que prefereixen el mètode tradicional i prendre-s'ho amb calma, un cop finalitzat el sorteig podran consultar també la llista oficial dels premis menors.

Per si això fos poc, Diari de Girona ha preparat un ampli desplegament informatiu que s'encarregarà de comentar tot el que esdevingui abans, durant i després del sorteig. T'explicarem les reaccions dels principals protagonistes, les anècdotes més curioses i, per descomptat, totes les imatges i vídeos de les celebracions.