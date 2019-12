Tallers d'autoestima i educació sexual tanquen el curs de Cal Drac a Banyoles

L'Oficina Jove Cal Drac de Banyoles celebra la cloenda del curs aquest dilluns amb una jornada de tallers i activitats gratuïtes per fomentar l'autoestima, promoure l'educació sexual i trencar estereotips entre joves de 14 i 25 anys.

El programa arrencarà a les 10 del matí amb dos tallers. D'una banda, «Desmuntant els mites del porno», on s'analitzaran els models de relacions sexuals que visibilitza la indústria pornogràfica comercial. Mentrestant, hi haurà un taller de pintura corporal exclusiu per a dones, lesbianes i transsexuals d'entre 14 i 25 anys i on s'abordarà la pressió estètica.