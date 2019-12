Viladrau registra una ratxa de vent de 88 km/hora i causa incidències al municipi

Viladrau ha registrat una ratxa de vent de 88 km/hora i el temporal està generant problemes per la caiguda d'arbres al municipi.



Els Bombers han treballat des de les dotze de la nit if ins a dos quart de nou del matí en 21 serveis centrats a la Selva, la Garrotxa i el Baix Empordà.



La major part dels serveis, informen des del cos d'emergències, són per caigudes d'arbres. A les Preses en canvi, han hagut d'activar-se per una pèrgola de fusta que volava arran del fort vent.



A Viladrau des de bon matí i també a Espinelves, els Bombers han hagut de fer set actuacions. Al llarg del matí, també hi tornaran perquè alguns cables han caigut arran dels arbres que han quedat al mig de la carretera.



Segons informa Protecció Civil, el fort vent causa incidències sobretot a Viladrau. L'ajuntament ha activat el Pla d'Actuació Municipal i les associacions de Protecció Civil de Taradell, Arbúcies, Vic i Santa Coloma de Farners s'han activat per resoldre incidències.





?? ATENCIÓ??



Activat el pla municipal en fase d'alerta. Ctra. GI520 (direcció Vic) pk.0 tallada per caiguda d'arbres a la via. pic.twitter.com/1oKLsQRQ87 — Ajuntament Viladrau (@AjViladrau) December 20, 2019

L'ajuntament informa a través de Twitter que per exemple que a les cinc de la matinada tenien la carretera comarcal, GI-520 tallada en direcció Vic per caiguda d'arbres a la via.Eles troba en fase de Prealerta avui a Catalunya.Està previst que hi hagi ratxes superiors als 70 quilòmetres per hora en punts de la província al llarg del matí i fins i a primera hora de la tarda. Després,El Meteocat per la seva banda, té activat un avís perEs poden registrar onades de més de 2,5 metres d'altura.Aquest és l'aspecte aquest matí al Port de la Selva