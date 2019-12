Banyoles licitarà les obres de la nova plaça de davant de l'ajuntament el 2020

L'Ajuntament de Banyoles va anunciar ahir que licitarà aquest 2020 les obres de la nova plaça de davant de l'ajuntament, al passeig Indústria, i no descarta començar les obres el mateix any. Es tractarà d'un nou espai per a vianants per on ja no podran passar els vehicles, fet que suposarà algun reajustament –encara per estudiar– en el sentit de la circulació dels carrers del voltant, com el carrer Dr. Hisern o el oasseig de la Indústria.

De fet, la construcció de la plaça, just al davant de la façana del consistori –on hi ha una font que es mantindrà–, formarà part d'un gran projecte de reforma que pretén estendre's a tot el passeig Indústria, des de la Clínica Salus fins a l'avinguda Països Catalans, i incloure fileres d'arbrat, un carril bici i zona de descans per a vianants. «Tot junt no es podrà fer i aquest 2020 començarem a licitar les obres de la primera fase», va precisar l'alcalde del municipi, Miquel Noguer. Per això, depenent de com s'ultimin els pressupostos del nou any, veuran si liciten estrictament la zona de la plaça, per 200.000 euros, o si ja inclouen també els entorns de la plaça, que elevarien el cost a 400.000. La resta de la reforma encara no té calendari. El disseny del projecte l'ha fet el despatx Miàs Arquitectes.