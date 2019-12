Els danys de l'1-O al pavelló de Sant Julià arriben al jutjat

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha emprès una batalla judicial per reclamar –al Ministeri d'Interior i a l'Administració de Justícia– els 12.000 euros que han costat les reparacions del pavelló municipal com a conseqüència de l'1 d'octubre de 2017.

«Això no ho han d'assumir els veïns, sinó els responsables que ho van fer, la Guàrdia Civil», va argumentar a Diari de Girona l'alcalde del municipi, Marc Puigtió. Així, doncs, la demanda se centra a «reclamar a l'autor dels desperfectes» el que ha costat la reparació de la porta d'accés al complex esportiu i la resta de portes de fusta, una quantia que s'eleva als 12.000 euros. «L'assegurança no ho va cobrir perquè ho va causar un tercer», va precisar. El consistori ha decidit portar-ho als tribunals després d'esgotar tots els recursos administratius i, el 18 de febrer, ja han estat citats a Madrid per començar el judici, al Jutjat Central contenciós administratiu, on compareixerà l'alcalde com a testimoni i un pèrit per determinar el valor dels desperfectes.