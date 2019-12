ERC impulsa una moció a favor de l'alliberament d'Oriol Junqueras

ERC ha impulsat una moció per reclamar la nul·litat de la sentència del procés i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la resta de presos arran de la sentència de dijous del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que de moment ja s'ha aprovat als municipis gironins de Campllong, Llambilles, Amer, Arbúcies, Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal, la Tallada, entre d'altres, i està previst que en els propers dies s'aprovi en nombroses localitats més.

El text assumeix que «la justícia ha arribat des d'Europa», ja que ha determinat que la immunitat d'un eurodiputat és vigent a partir que es proclamen de forma definitiva els resultats de les eleccions, fet que no es va respectar en el cas de Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín.

Per això, la moció exigeix «que de forma immediata el Tribunal Suprem apliqui la sentència europea, deixi en llibertat Oriol Junqueras i anul·lai la sentència condemnatòria en relació amb el judici de l'1 d'octubre». I és que, segons indiquen, amb el reconeixement de la immunitat de Junqueras, «tot el procediment posterior és nul». Així doncs, consideren que «no hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata d'Oriol Junqueras» i recorden que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli, s'ha pronunciat per tal que l'Estat espanyol apliqui «amb celeritat» dictada pel tribunal europeu.

Així doncs, la moció demana la Tribunal Suprem que apliqui la sentència europea, que anul·li la sentència del judici de l'1-O i posi en llibertat Junqueras. També demana que Puigdemont i Comín puguin ser eurodiputats -cosa que ja es va fer efectiva ahir- i aturar «la repressió» espanyola i l'alliberament dels presos.