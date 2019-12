Girona Marxa de torxes de suport als presos

Ahir al vespre, unes 150 persones es van concentrar a la plaça del Vi per iniciar una marxa de torxes a favor dels presos independentistes. Sota el lema «Per Nadal els i les volem a casa!», els manifestants van recórrer el centre de la ciutat i es podien sentir càntics com «presos polítics, llibertat» i «obrim les presons», entre d'altres. Van fer parada als jutjats, on Mostafà Shaimi, de l'Espai Antiracista de Salt i Girona, va llegir un manifest a favor dels gironins empresonats, a qui considera «víctimes del muntatge policial», i va lamentar que la llei d'estrangeria els «perdjudica». La marxa va finalitzar a la plaça U d'Octubre.