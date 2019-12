El laboratori clínic del Trueta s'ubica al costat d'Urgències

Aquesta setmana ha entrat en funcionament el nou Laboratori Clínic d'Urgències de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta al seu espai definitiu, al costat del Servei d'Urgències. El trasllat va començar el 9 de desembre i es va donar per finalitzat aquest dimecres, tot i que ja va començar a ser operatiu a principis d'aquesta setmana. Mentre es van dur a terme les dues primeres fases de les obres d'ampliació del Servei d'Urgències, el Laboratori Clínic del Trueta estava ubicat a la primera planta de manera provisional. A les instal·lacions hi treballen un total de disset professionals, entre facultatius i tècnics de laboratori, i s'hi realitzen totes les proves urgents que se sol·liciten internament al Trueta. Es tracta principalment de paràmetres urgents d'hematologia, hemostàsia, bioquímica, immunoquímica, fluids biològics i cribratges ràpids de microbiologia.



Laboratori Clínic Territorial

D'altra banda, les peticions de l'Institut d'Assistència Sanitària i les de l'hospital de Campdevànol es deriven al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, on hi ha ubicada l'altra part del Laboratori Clínic Territorial des del 2016. Les noves instal·lacions van permetre al Laboratori Clínic disposar de 1.800 metres quadrats, el doble de l'espai que hi havia fins aleshores al Trueta. Aquest canvi ha fet possible passar de realitzar 5.763.017 proves l'any 2016, a tancar l'any 2019 amb una previsió de més de 6.800.000 proves. Durant aquests anys també s'ha passat de tenir 130 centres d'extracció a l'atenció primària a tenir-ne actualment 146. En definitiva, l'activitat al laboratori ha augmentat un 13% en aquests tres anys i la complexitat, un 31%.