Quant s'emporta Hisenda amb la Loteria de Nadal?

Ja ha arribat l'esperat dia del sorteig de Loteria de Nadal. La dinàmica de l'esdeveniment és la mateixa que en anys anteriors però en aquesta ocasió sí que canvien els imports dels premis. Aquesta modificació es deu als canvis de tributació que ha anunciat Hisenda i que faran, que els premis siguin més grans aquest 2019.

Així les coses, els premis del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal d'import inferior o igual a 20.000 euros no estaran subjectes al gravamen especial sobre els premis de determinades loteries, després dels nous límits que va fixar la Llei de pressupostos generals de l'Estat de 2018.

Segons la norma que va entrar en vigor el 5 de juliol de 2018, l'any passat estaven exempts els premis de la Loteria de Nadal de fins a 10.000 euros, i aquest 2019 ho estaran els premis de fins a 20.000 euros. El 2020, l'exempció arribarà als premis de fins a 40.000 euros, de manera que ja s'aplica als premis del Sorteig de Loteria del Nen, que se celebrarà el 6 de gener de 2020.

Les administracions de loteries vendran aquest any més de 2.900 milions d'euros en dècims per al Sorteig de Nadal, que se celebra aquest diumenge 22 de desembre, i als que jugaran 24 milions d'espanyols, segons l'estimació de l'Agrupació Nacional d'Associacions Provincials d'Administradors de Loteries (ANAPAL).

D'aquesta manera, despatxaran aproximadament 140 milions de dècims per al Sorteig de Nadal, que suposa el 31% del total anual de recaptació en joc públic. El 90% dels dècims venuts per la grossa es comercialitzen la xarxa de vendes professional que integren aquestes administracions.

Els premis de la Loteria de Nadal

El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal 2019 repartirà un total de 2.380 milions d'euros en premis, el que suposa la mateixa quantitat que l'any passat, i els agraciats amb la grossa rebran 400.000 euros al dècim.

El segon premi ascendirà a 1,25 milions d'euros per sèrie (125.000 euros al dècim) i el tercer serà de 500.000 euros a la sèrie (50.000 euros al dècim). A més, com l'any anterior, hdi haurà dos quarts premis de 200.000 euros (20.000 euros al dècim) i vuit cinquens de 60.000 euros (6.000 euros al dècim). També hi haurà 1.794 premis de 100 euros al dècim.

Recorda que pots seguir el sorteig de Nadal en directe a la nostra web ia més, pots consultar en temps real si ets un dels premiats en el nostre comprovador de Loteria.