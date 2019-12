El temporal de vent tomba arbres i aixeca onades de 8,5 metres

El temporal de mar i vent que va afectar la província de Girona durant el dia d'ahir va deixar incidències destacables a la població de Viladrau. Al municipi del Montseny s'hi va registrar una ràfega de vent de 99 quilòmetres per hora. Feia gairebé 11 anys que l'estació meteorològica no mesurava una ràfega tan alta. El 24 de gener del 2009 s'hi havia registrat un cop de vent de 108 quilòmetres per hora.

Les incidències més destacades que va patir el municipi van ser els arbres tombats, que van causar el tall de dues carreteres i de carrers del poble. El temporal també va deixar problemes de subministrament elèctric i telefònic.

L'alcaldessa, Noemí Bastias, va explicar a l'ACN que la situació havia estat complicada sobretot durant la nit i matinada i que «no havia vist mai que aquí bufés tan fort el vent». Els Bombers van haver de fer diversos serveis en aquest municipi i a Espinelves. Van haver de retirar un arbre que tallava la carretera comarcal, GI-520, que es va precipitar a tocar de l'ajuntament i, de retruc, va afectar un mur i algun fanal, segons els Bombers.

Arran de la situació meteorològica, l'Ajuntament de Viladrau va activar el Pla d'Actuació Municipal i les associacions de Protecció Civil de Taradell, Arbúcies, Vic i Santa Coloma de Farners també van desplaçar-se al lloc per resoldre incidents, segons va informar Protecció Civil de la Generalitat.

Els Bombers, a banda d'aquests punts del Montseny, també van treballar durant la nit i el matí en més serveis a les comarques de Girona. Es van centrar sobretot a les comarques de la Selva, la Garrotxa i el Baix Empordà. La major part, segons van informar des del cos d'emergències, van ser per caigudes d'arbres. A les Preses, però, van haver de fer una sortida per una pèrgola de fusta que voleiava pel fort temporal.

El vent es va fer sentir arreu de la província. Al capdavant de les ràfegues més destacades hi ha la que es va registrar a Ulldeter, de 132,4 metres. En aquest punt del Ripollès hi ha l'estació de Vallter2000. L'equipament va haver de tancar les pistes arran del temporal de vent, segons va informar a través de les xarxes socials. En aquest punt de muntanya també hi va precipitar. Segons el Meteocat, hi van caure 77,1 litres entre dijous i divendres.

L'Alt Empordà, el Pirineu i el Prepirineu són les zones de la demarcació que van patir fortes ventades. A Portbou, s'hi va registrar un cop de 122,7 quilòmetres per hora. A Girona, en canvi, on no és tan habitual que hi bufi, hi va haver una ràfega de 51,4 quilòmetres per hora.

El temporal d'ahir també va anar acompanyat de fort onatge. Molts punts de la Costa Brava van tancar els accessos a camins de ronda o les zones properes al litoral per evitar accidents.

A Palamós, per exemple, es va tancar la circulació al tram del vial del port que passa per la Pedrera, des de la rotonda de la Llotja fins passat el port Marina, ja que les onades del temporal superaven les roques i s'endinsaven a la carretera, segons va informar l'Ajuntament.

Una mostra del fort onatge és l'onada que va detectar la boia de Ports de l'Estat al cap de Begur. A les onze del matí, en aquesta boia situada a mar endins, s'hi va registrar un pic de 8,5 metres d'altura.



Dies de bonança

Aquest temporal va anar a menys al llarg del dia i de cara a avui està prevista una baixada de temperatures però que torni a lluir el sol. De cara a diumenge, en canvi, els termòmetres aniran a l'alça i per les festes de Nadal s'esperen dies de molta bonança.