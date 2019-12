Uns 40 tractors reclamen al Puig de les Basses la llibertat dels presos independentistes

Una quarantena de tractors es van desplaçar ahir des de diferents punts de les comarques gironines fins al centre penitenciari del Puig de les Basses per reclamar la llibertat dels presos independentistes i una sortida política al conflicte. Convocada per Unió de Pagesos (UP), la marxa es va iniciar a Sant Joan de les Abadesses, des d'on van sortir dos vehicles equipats amb estelades i pancartes en favor dels presos independentistes a tres quarts de nou del matí. A la mateixa hora, des del polígon industrial de Riudellots de la Selva, sortien més vehicles.

A les deu van sortir diversos grups de tractors des de la Canya, Ullà i Verges, que es van dirigir cap a Figueres. De fet, aquestes dues comarques van ser les que van aportar més vehicles, en bona part per la proximitat amb la presó. Tots plegats es van trobar a Vilamalla i Santa Llogaia d'Àlguema pels volts del migdia, des d'on, escortats pels Mossos d'Esquadra, van recórrer els vuit quilòmetres per l'N-II fins a la presó on està presa l'exconsellera Dolors Bassa, tot fent sonar els clàxons i lluint banderes i pancartes en què exigien la llibertat dels presos independentistes.

El camí va servir perquè molts conductors francesos se sorprenguessin amb la protesta i fins i tot algun manifestant s'acabés afegint amb el seu cotxe particular a la marxa. Una vegada arribats al centre penitenciari, els Mossos van reservar un espai on es van col·locar els tractors, just al costat de l'aparcament habitual.



Un «nou referèndum»

Des del centre penitenciari on està reclusa Dolors Bassa, el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, va reivindicar la mobilització per evitar que l'Estat espanyol «conculqui els drets i les llibertats del país» i va deixar clar que «seguiran mobilitzant-se» fins que es doni «una sortida política al conflicte». En aquest sentit, Caball aposta per la celebració d'un nou referèndum. «Hem de permetre dir al poble de Catalunya què vol ser, i continuarem sortint com hem fet avui les vegades que facin falta», va etzibar Caball.

A l'aparcament, el punt de trobada dels tractors, els manifestants van cridar en contra de la «retallada de drets» i van celebrar la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) amb relació a la immunitat de Junqueras. A més, els concentrats també van demanar la llibertat de Dolors Bassa, empresonada en aquest centre des del juliol del 2018 després de ser traslladada des de la presó madrilenya d'Alcalá de Meco, on estava tancada des del novembre del 2017.