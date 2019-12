Arresten un home per una baralla a cops d'ampolla en un bar a Palamós

Un taxista fora de servei i una parella van protagonitzar la matinada de dimarts una baralla en un bar de Palamós. El conductor va acabar detingut per la Policia Local, presumptament per ser l'autor d'un delicte de lesions greus.

Els fets van passar pels volts d'un quart de dues de la matinada, quan el propietari del local –a prop del port– va alertar a la policia que hi havia tres persones enfrontant-se: dos homes i una dona amb símptomes d'haver ingerit alcohol o algun tipus de substància.

Els agents van trobar-se amb les tres persones i molta sang per terra a causa de les lesions. Un home i una dona presentaven ferides perquè l'altre home els havia agredit, presumptament amb un ampolla del vidre. La dona va patir una ferida al pit i l'home, el més malparat, al cap. El presumpte agressor, un taxista de Palafrugell que estava fora de servei, és de nacionalitat marroquina i va acabar arrestat. El SEM per la seva banda, va atendre els dos ferits: la dona de nacionalitat espanyola i l'home, marroquina. Ambdós van ser traslladats en ambulància a l'Hospital Comarcal de Palamós. L'home ferit va necessitar punts de sutura al cap i la dona va ser atesa, finalment, per contusions. Ambdós van ser donats d'alta el mateix dia, segons fonts del centre sanitari.