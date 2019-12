Un centenar de veïns es tornen a manifestar a Olot per "pressionar" perquè es faci la variant i reduir el trànsit

Un centenar de veïns d'Olot s'han tornat a manifestar per reclamar que es construeixi la variant que ha de permetre pacificar el trànsit en el vial Sant Jordi, que actualment és per on passen bona part dels camions que van cap a Osona. L'entitat assegura que s'ha tornat "insuportable" especialment per la quantitat de fums que han de respirar pel "volum tan intens" de vehicles. Una de les proclames que més han fet sentir els manifestants ha estat una nadala adaptada d''El 25 de desembre'.

Els veïns s'han mostrat "molt satisfets" de les diferents manifestacions que s'han fet al llarg de l'any i per haver posat a l'agenda el problema de la variant. També carreguen contra els incompliments per part de la Generalitat i l'Ajuntament d'Olot.