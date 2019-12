Girona «Els Pastorets» al Teatre Municipal

Aquesta edició serà la trenta-novena consecutiva d' Els Pastorets que posen en escena els membres del grup Proscenium, sota la direcció de Joan Ribas. Les sessions, que sempre comencen a 2/4 de 6 de la tarda, es portaran a terme els dies 25, 26, 27, 28 i 29 de desembre del 2019, i els dies 1 i 4 de gener del 2020. Com sempre, la versió de l'obra d'enguany estarà plena de novetats i de sorpreses, cançons, decorats i projeccions, amb un centenar llarg de participants, entre actors, figurants i tècnics que faran possible un dels esdeveniments nadalencs per excel·lència de la ciutat.