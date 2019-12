Nombroses incidències per les fortes ratxes de vent

Nombroses incidències per les fortes ratxes de vent

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 8 del matí 786 trucades relacionades amb 506 incidències derivades del vent. El pla Ventcat està en estat d'alerta per les fortes ratxes. La zona més afectada és l'àmbit metropolità i les comarques gironines. La circulació ferroviària està interrompuda entre Maçanet de la Selva i Girona per arbres caiguts sobre la zona de vies.



L'estació de les Hortes de Santa Eugènia ha registrat puntes de fins a 80km/h, el que suposa un rècord històric. Aquest vent ha provocat diverses incidències com arbres caiguts i vidres trencats. Segons anuncia el gerio.cat, la branca d'un arbre de grans dimensions ha caigut al carrer del Carme, tallant la circulació i impactant contra la porta d'un supermercat. La caiguda ha arrencat un cable elèctric, el que ha deixat sense subministrament els abonats de la plaça del Vi i el carrer Ciutadans fins a Cort Reial.





Definició de vent huracanat a Girona pic.twitter.com/Y5mK4LwIdD — David Parreño Mont (@dapamont) December 21, 2019

Registres històrics

Dissabte a la nit es van registrar 180,7 kilòmetres per hora de ratxa màxima al Montseny, al Puig Sesolles (1.668 metres), la dada més alta dels seus nou anys de dades. A Terrassa, el vent va arribar a bufar a 108 km/h i a Caldes de Montbui, a 105 km/h.A la ciutat de Girona, a causa del vent, diversos carrers de la ciutat han patit talls de llum durant bona part de la nit.