El DOR Museum, el primer museu-joieria del país, situat a la Fortalesa de Sant Julià de Ramis, ofereix activitats familiars, dinàmiques i de dibuix durant les vacances de Nadal. Els dies 21 i 22, 27, 28 i 29 de desembre i del 2 al 5 de gener, l'entrada serà reduïda als acompanyants adults tant per al museu com per l'Espai Quim Hereu. Preu per adult (entrada combinada): 15 euros.