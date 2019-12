Trànsit regula la circulació dels patinets pels carrers de pobles i ciutats

Anar per les ciutats s'ha convertit en alguns moments en una carrera d'obstacles. Els patinets elèctrics han envaït els carrers i, sovint, mentre un vianant camina tranquil·lament per la vorera sent com li passa una ràfega de vent al costat i alçant la vista descobreix un d'aquests aparells circulant a gran velocitat. Van ser un èxit de vendes el Nadal passat i, segurament, ho seguiran essent també enguany.

S'han convertit en vehicles de fàcil mobilitat, però sovint els seus conductors no acaben de tenir clar per on poden circular ni tampoc el perill que poden suposar. En punts de la Costa Brava, també s'han convertit en un negoci.

Hi ha empreses que lloguen aquests vehicles. En aquestes zones del litoral, els ajuntaments s'han hagut de posar les piles i alguns han renovat les ordenances de circulació per posar algun tipus de normes a aquests vehicles, anomenats de mobilitat personal (VMP). L'Ajuntament de Lloret de Mar va ser el primer.

Altres consistoris estan tramitant els canvis: per exemple, l'Ajuntament de Girona la setmana passada va fer pública la proposta de nova ordenança de circulació. A grans trets, opta perquè els vehicles de mobilitat personal només puguin circular per vies ciclistes, plataformes úniques amb limitació de velocitat a 20 quilòmetres per hora i en la calçada de carrers de preferència per a vianants amb una velocitat màxima permesa de fins a 30 km/hora. Aquesta proposta es va presentar a la Taula de Mobilitat i, per tant, encara pot haver-hi canvis en el text a petició de veïns i entitats.

Aquestes normatives locals demostren com molts ajuntaments s'han hagut d'espavilar perquè els ciutadans del carrer demanen que s'aclareixi què poden o no poden fer aquests vehicles.

Fins ara, no hi havia unes línies a seguir i, finalment, la Direcció General de Trànsit (DGT) –com que ha vist la moda del patinet elèctric ha vingut per quedar-se– ha començat a aclarir algunes coses. Ho fa a través d'una nova instrucció que dona una sèrie de criteris als ajuntaments i els cossos policials per regular la circulació d'aquests vehicles fins que es publiqui la normativa definitiva. Alguns ajuntaments ja han anunciat, sobretot a través de les xarxes socials, que s'adhereixen a la normativa de la DGT i que, per tant, aquell qui la incompleixi haurà d'afrontar les conseqüències.



Fins a 25 quilòmetres per hora

Aquesta instrucció de Trànsit deixa, d'entrada, una cosa molt clara: aquest tipus de vehicles no poden superar els 25 quilòmetres per hora. També destaca que els patinets que no sobrepassen els 6 quilòmetres per hora es consideren joguines. En cas de superar la velocitat límit, el conductor acabarà denunciat per la policia i amb una multa sota el braç de 500 euros. A més, es quedarà sense el patinet perquè els agents l'immobilitzaran.

Una de les normes més esperades i que ha suposat més debats és per quin espai dels carrers poden anar aquestes vehicles. Trànsit estableix la prohibició de circular per voreres i zones de vianants. En cas d'incomplir la normativa, la policia li imposarà una sanció de 200 euros. Una multa prevista en el Reglament General de Circulació. Tot i aquesta prohibició, la DGT destaca que les ordenances municipals poden incloure algun matís. Aquells monopatins, patins o aparells similars que vagin a «pas de persona» estan exempts de la prohibició.

Un element que potser sorprendrà algun conductor és que estan obligats a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i drogues. En cas de negar-s'hi, els usuaris poden acabar denunciats i la Fiscalia pot arribar a imposar algun tipus de pena. En cas de donar positiu en alcohol, els conductors s'enfrontaran a una multa d'entre 500 a 1.000 euros. En drogues, la sanció serà de 1.000 euros. La taxa màxima que es posarà de referència és la de 0,25 mil·ligrams per litre; la mateixa, per exemple, per als conductors de motos o turismes. Si es dona positiu, els agents també immobilitzaran el vehicle, però com que és un aparell que no necessita permís de conduir no es restaran punts a l'infractor.



Prohibit el mòbil

Una conducta d'alguns usuaris d'aquests vehicles i que es pot veure fàcilment passejant per les localitats gironines és la de parlar pel mòbil. Això està prohibit i la sanció, en cas d'infringir-ho, serà de 200 euros. Tampoc està permesa la conducció amb auriculars i la multa serà igual que l'anterior.

Hi ha un tema que té a veure amb la seguretat que, en aquesta instrucció, la DGT deixa per ara a mans dels ajuntaments: l'obligació o no de portar casc. És un element que assegura que han de regular les ordenances municipals. En cas que es consideri obligatori, la sanció prevista és de 200 euros i no portar-ne suposaria, també, la immobilització del vehicle.

Un altre element destacable dels vehicles de mobilitat personal com són patinets i segways és que només hi pot viatjar una persona. En cas de no seguir la indicació, si la policia enxampa més d'una persona al vehicle, com a vegades es veu pels carrers, serà multada amb 100 euros.



Elements reflectants

També es considerarà temerari no portar llum ni elements reflectants a la roba si es condueix durant la nit. Si no es porten, es pot posar en perill un mateix i també la resta d'usuaris de la via. Si la policia ho detecta, es pot acabar amb 200 euros de sanció.

Finalment, en cas que les infraccions les cometin menors d'edat al volant dels patinets, els pares o tutors seran els responsables de les sancions.