Últims sis mesos de pròrroga per al jutjat exclusiu en clàusules abusives

Últims sis mesos de pròrroga per al jutjat exclusiu en clàusules abusives girona

El Jutjat de Primera Instància 3 de Girona, que fa dos anys que només rep assumptes relatius a clàusules abusives de tota la província, deixarà de tenir aquesta exclusivitat al juny de l'any vinent i llavors tornarà a assumir les seves funcions habituals. Ho ha resolt aquesta setmana el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), qui ha establert una pròrroga del pla d'especialització de jutjats en clàusules abusives que funciona a tot l'Estat des de fa dos anys i que encara s'allargarà durant tot l'any vinent en alguns òrgans catalans i de la resta de l'Estat.

Fa dos anys que l'òrgan va aplicar aquesta mesura extraordinària per tal de fer front a una explosió de demandes de particulars dirigides a entitats bancàries, que conferia a un únic jutjat de cada província del conjunt de l'Estat la potestat exclusiva d'assumir demandes relatives a clàusules sòl, venciments anticipats, interessos moratoris, despeses de formalització d'hipoteques o hipoteques multidivisa.

Aquesta pròrroga afecta 54 òrgans judicials provincials, dels quals 20 ho faran durant sis mesos i 34 fins al desembre de 2020. El president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, opina que aquesta serà l'última pròrroga del pla d'especialització a Girona. El motiu és clar: dos anys després de l'inici del pla, i amb dos magistrats atenent aquests casos des del mes de maig, aquest tercer trimestre de 2019 s'ha aconseguit per primera vegada canviar la relació resolucions-ingressos en favor de les primeres. «El Consell ha considerat que aquest òrgan ja treballa de manera òptima, i per tant la figura d'un jutjat provincial ja no serà necessària», sosté. I llavors, què passarà?

«Tots els assumptes de la província que ara van exclusivament al Jutjat de Primera Instància 3 de Girona es repartiran a Blanes, la Bisbal o on els pertoqui, i es recuperarà la normalitat amb aquest tipus de demandes», apunta Lacaba. Unes demandes que han aconseguit en els dos anys que fa que es comptabilitzen un còmput de sentències estimatòries a favor del demandant entre un 98% i un 100% dels casos.



Pluja de demandes

Durant l'últim any, el jutjat gironí ha arribat a rebre moltes més demandes de les que ha pogut resoldre, una situació que ha estat motiu de queixes reiterades per part de magistrats i lletrats i associacions de juristes. També va provocar malestar la mateixa imposició de la mesura, i el Consell de l'Advocacia de Girona va mostrar el seu desacord al·legant que aquesta «provincialització» perjudicava el demandant i que eternitzaria la resolució dels conflictes.

De fet, l'any passat aquest òrgan va comptabilitzar més de 2.100 assumptes ingressats, més de 2.000 de resolts i en va deixar al voltant de 1.200 a tràmit, és a dir, amb més assumptes acumulats que resolts i per tant amb una capacitat resolutiva molt baixa. Això va provocar que aquest maig el Tribunal Superior de Catalunya (TSJC) decidís reforçar el jutjat amb una magistrada més, procedent de Vic, juntament amb un segon reforç a la secció Primera de l'Audiència de Girona, l'encarregada d'assumir la segona instància d'aquests assumptes.

El col·lapse sembla que s'ha acabat, i per aquest motiu la pròrroga a Girona només ha estat de sis mesos, com també ha passat a Lleida, mentre que a Tarragona i Barcelona els jutjats especialitzats seguiran treballant durant tot l'any vinent.

«La magistrada de reforç que tenia el jutjat de Girona ja ha estat retirada. Per sort, aquesta pendència d'expedients s'ha rebaixat i el Consell ha estimat que no era oportú mantenir aquests dos reforços», subratlla Lacaba.

Les dades ho confirmen: durant el tercer trimestre de l'any, el jutjat han resolt ??? assumptes, un ??? més que el mateix període que l'any ????, i n'han ingressat un ??? menys. Caldrà tancar l'any per tenir la xifra global, però tot apunta que serà més positiva que la de l'any passat, quan se'n van resoldre ?.??? i en canvi se'n van ingressar ?.???.

Des de la posada en marxa d'aquest òrgan, l'any 2017, s'han ingressat 5.473 assumptes, i pràcticament tots han tingut una sentència favorable al demandant.