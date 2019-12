El 23059: el «número del Dòlar» que es ven des de fa 40 anys a Palamós

El número 23059 va portar alegria ahir a Palamós quan, a dos quarts d'onze del matí, els nens de Sant Ildefons li van atorgar un cinquè premi de la rifa. Més de 10 milions, concretament 10.200.000, van anar a parar a l'administració que van obrir els pares de Lluís Espadaler, ara fa més de quatre dècades, i que ja llavors jugaven aquest número. «Des de l'inici que el juguem. La meva mare ja el venia fa més de 40 anys», va explicar Espadaler.

«L'hem venut tot, no hem tornat res», celebrava. La notícia el va enganxar a casa, mentre seguia el sorteig amb la família. «Quan he vist sortir el número he corregut cap a l'administració», va apuntar. Així, doncs, Palamós ha rebut amb els braços ben oberts tot un cinquè premi íntegre, que retribueix amb 6.000 euros cada dècim de les 170 sèries venudes.

El premi ha beneficiat especialment al bar El Bon Cremat, ubicat prop de l'hospital de Palamós, així com la Llibreria Dalmau de Sant Antoni de Calonge, els responsables de la qual van explicar en declaracions a Rac1 que l'havien venut a molts estiuejants.

En paraules d'Espadaler, es tracta d'un «número amb nom propi», ja que el juguen durant tot l'any i ja forma part de la història de Palamós.

De fet, explica que la gent ja s'hi refereix com «el del Dòlar» quan el compra, perquè és el nom d'un bar que el repartia antigament, al carrer Cervantes, però que ara ja no existeix. «És gent que ha mantingut la fe», afirma el responsable de l'administració en referència als qui any rere any es mantenen fidels a aquest 23059, tant per la Loteria de Nadal com per la resta de l'any.



Segon cinquè premi

No és el primer premi gros que cau al número 7 del carrer Dídac Garrell i Tauler, ja que van repartir un altre cinquè fa uns anys. Espadaler, de 50 anys, ho celebra amb ambició. «Al següent ja anem a per un de més gros!», assegura.

Ara bé, a diferència de llavors, aquest any s'han emportat tot el cinquè premi sencer, amb totes les sèries venudes. «És que no n'hem tornat ni un», apunta. Durant tot el matí, molts dels gua­nyadors es van apropar per celebrar-ho. «Estem molt contents perquè molts dels afortunats són amics i coneguts», va expressar. Visiblement nerviós i content, no va deixar de felicitar clients que arribaven per apuntar-se a la celebració. A més, creu que no s'ha quedat cap dècim d'aquest número per a ell, que ven tot l'any i que té fidelitzats alguns clients cada setmana, arribant al total d'uns 100 dècims setmanals. El premi es va vendre per dècims a la finestreta, tot i que bona part ha caigut al bar Bon Cremat, de Palamós mateix, i a la llibreria Dalmau de Sant Antoni de Calonge. El Baix Empordà ha estat afortunat enguany, ja que dos dècims d'un altre cinquè premi van tocar a Torroella de Montgrí i Sant Feliu de Guíxols.