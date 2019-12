Uns 800 motoristes participen a la Papanoelada solidària de Girona

Uns 800 motoristes van omplir ahir els carrers de Girona amb motiu de la Papanoelada Motera 2019. Es tractava d'una concentració d'aficionats a les motos que, vestits de Pare Noel, van dur cadascun una joguina nova per donar a la Creu Roja joventut de Girona. El recorregut va començar a l'aparcament de Fontajau a dos quarts de quatre de la tarda i va durar 40 minuts fins arribar a la plaça Catalunya, on van entregar els regals.

La trobada d'enguany tenia l'objectiu d'arribar al nombre més gran de gent, més enllà dels motoristes, per tal d'omplir la ciutat d'ambient festiu i poder recollir més joguines. La iniciativa va sorgir el 2013 a l'entorn de la botiga Outlet Moto Girona, però la part solidària no s'hi va afegir fins al 2016, any en què es van donar joguines als nens del centre Joan Riu. L'any passat, Creu Roja va integrar-se a l'organització i, en ser un acte benèfic, l'Ajuntament va autoritzar el trasllat de la recollida de joguines a la plaça Catalunya.

Des de l'organització es va estipular que les joguines per als nens amb necessitat no podien ser bèl·liques (ni armes, ni objectes violents) i es va recollir material escolar i didàctic, així com joguines de tot altre tipus.