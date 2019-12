Banyoles homenatja els exiliats de la Guerra Civil

La ciutat de Banyoles va homenatjar ahir 164 veïns i veïnes de la ciutat i de la comarca que van haver de marxar a l'exili republicà l'any 1939. L'acte, que va ser el primer a Catalunya d'aquestes característiques, va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra. El pavelló de la Draga va aplegar unes 350 persones, la majoria familiars dels exiliats.

Montserrat Port i Teresa Dilmé, les dues úniques supervivents que van viure l'exili, van recollir un diploma d'honor i una rosa groga de mans de Torra. En la seva intervenció, el president de la Generalitat va destacar que «és un acte de justícia que arriba tard». Torra va afegir que «la memòria històrica s'ha de basar en el record, la justícia, la veritat i, sobretot, la superació». Per altra banda, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va destacar que «saber d'on venim sempre ens ajuda a entendre on som i cap on ens dirigim».

L'any 1939, amb la finalització de la Guerra Civil, unes 300 persones del Pla de l'Estany van iniciar l'exili republicà. La majoria van anar a parar a la Catalunya Nord fugint de la repressió franquista i moltes foren internades per les autoritats franceses en camps de concentració com els d'Argelés sur Mer o Rivesaltes. Uns quants d'ells van tornar molt aviat i van anar a parar a camps de concentració franquistes com el de San Marcos a Lleó. Uns altres es van enrolar a companyies de treballadors estrangers, empresonats posteriorment pels alemanys i deportats a Mauthausen, on van morir nou banyolins.