Del sou de doctora d'Illamola al Seat Ibiza de Laura López

El sou com a doctora en Dret a la UdG de Mariona Illamola (JxCat), el Seat Ibiza de Laura López (En Comú Podem), el Wolkswagen T-ROC que s'ha comprat recentment Sergi Miquel (JxCat) o l'afició a les motos que comparteixen diputats com Montse Bassa (ERC), amb una Honda Scooper, i Marc Lamuà (PSC), amb una Honda Shadow. Aquests són alguns dels béns que han declarat els sis diputats gironins escollits en les eleccions del 10 de novembre, i que s'han publicat al web del Congrés dels Diputats. Entre ells, només hi ha dues cares noves respecte el 28-a: Illamola i López, que s'estrenen com a diputades. Tot i això, tots han hagut de presentar de nou la seva declaració de béns i activitats, ja que així ho estableix la Llei de Transparència del govern espanyol.

De les dues diputades noves, Illamola compta amb un sou d'uns 60.000 euros anuals a la UdG, on treballa com a professora agregada. A més, declara una vivenda a Tossa que va rebre en donació i té una participació d'un terç en una societat limitada. Tot i això, també té una hipoteca de la qual li falten pagar 8.500 euros, gairebé 40.000 euros al compte corrent i per desplaçar-se disposa d'una Honda SH 125.

Pel que fa a Laura López, declara tenir uns 3.700 euros al compte corent i com a vehicle un Seat Ibiza comprat el 2017. A més, té pendents de pagar quatre préstecs personals -per valor de 10.990, 6.000, 17.000 i 409 euros- i un préstec d'estudis de 12.000 euros. El sou que declara, abans d'entrar en política, és de 29.107 euros anuals.

Per la seva banda, el diputat gironí més jove, Sergi Miquel (JxCat) declara 15.600 euros al compte corrent, però recentment ha adquirit un nou vehicle: un Volskwagen T-ROC, que no apareixia en la declaració de les eleccions del 28 d'abril. Per tant, es tracta d'una adquisició recent que se suma a l'Honda PCX 124 que ja tenia.

Els republicans Montse Bassa i Joan Margall, així com el socialista Marc Lamuà, han presentat declaracions molt similars a les del passat mes d'abril. Bassa té 36.000 euros en dos comptes corrents, és propietària en un 50% d'un habitatge unifamiliar a Girona i no té cap hipoteca pendent. Joan Margall té una vivenda en propietat a Girona i uns 138.000 euros pendents de pagar d'una hipoteca, mentre que a Marc Lamuà també li queda abonar uns 153.000 euros de la hipoteca d'un pis a Quart.