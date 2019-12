Erradicades les plagues de cargol poma i de foc bacterià a les comarques gironines

El Departament d'Agricultura dona per erradicats els focus de cargol poma a la zona arrossera de Pals (Baix Empordà) i de foc bacterià dels fruiters de Bordils i Santa Coloma de Farners (Selva). El 2015 es va detectar un focus de cargol poma a Pals. Des del setembre es van aplicar algunes mesures com un guaret de tres anys a les finques afectades i, quatre anys després, Agricultura dona per erradicada aquesta plaga. Per altra banda, el foc bacterià va afectar greument a plantacions de perers i pomers de la Selva durant el 2017. Això va comportar arrencar la totalitat de plantacions de més de 50 hectàrees. Dos anys després de vigilància també han portat al Departament a tancar aquesta plaga al Gironès i la Selva.

Bones notícies pels agricultors de les comarques gironines que tanquen el 2019 amb les erradicacions del cargol poma (Pomacea sp.) a la zona del Baix Empordà i la del foc bacterià (Erwinia amylovora) al Gironès i la Selva.

En el cas del cargol poma, es va detectar la presència d'aquesta espècie invasora l'any 2015 als arrossars de Pals (Baix Empordà). Des d'aquell moment es va decretar un guaret de tres anys consecutius de les parcel·les afectades i les confrontants que compartien desguàs a l'hora de regar.

Quatre anys després de començar a aplicar aquestes mesures i després d'una vigilància constant per part dels tècnics del Departament d'Agricultura, els Agents Rurals i membres de la comunitat de regants han portat al Govern a donar aquesta plaga per eradicada. Des del setembre de 2015, les prospeccions han constatat l'eliminació de l'animal als municipis de Palau-sator i Fontanilles.

Per altra banda, el foc bacterià és una malaltia que afecta arreu de Catalunya es manté com a zona protegida de forma oficial, tret de cinc comarques a la demarcació de Lleida. Aquest bacteri ataca greument els perers i pomers i també altres plantes ornamentals de la família de les rosàcies.

El 2017 es van detectar diversos focus importants al municipi de Santa Coloma de Farnerts (Selva) i de Bordils (Gironès). Això va fer que es prenguessin mesures d'eradicació contundents a les zones afectades, com ara arrencar la totalitat de les plantacions, que sumaven més de 50 hectàrees. A més, s'ha fet un control exhaustiu al voltant d'un quilòmetre de seguretat.

Després de fer diverses prospeccions durant dos anys, el Departament ha constatat que la plaga també s'ha eradicat en les dues comarques gironines de forma oficial des del 3 de desembre.