Pluja de milions a Ripoll i Palamós gràcies a un tercer i un cinquè premi

El sorteig de Nadal va ser especialment generós ahir amb la província de Girona, que, tot i no pessigar la grossa, va repartir grans premis que van afavorir especialment Ripoll, on va caure part del tercer premi, i Palamós, que va repartir íntegrament un cinquè. També van ploure diversos milers d'euros a través de dècims venuts arreu de les comarques gironines, com Figueres, Puigcerdà, Girona, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí.

Els nens de Sant Ildefons van cantar a dos quarts d'onze un cinquè premi, el número 23059, del qual s'havien venut 170 sèries a l'administració de loteria del car­rer Dídac Garrell i Tauler de Palamós, tot i que una part havia anat a parar a Sant Antoni de Calonge. Quan ja passaven de les onze va sortir el tercer premi, amb un sorprenent 00750 com a número guanyador, part del qual s'havia venut a Ripoll, majoritàriament a la plaça Anselm Clavé.



Ripoll

El 00750 guanya el tercer premi i reparteix 16,5 milions

El Trèbol, a la plaça Anselm Clavé de Ripoll, va vendre un total de 33 sèries del número 00750, que va resultar afortunat amb el tercer premi. El número, que fa més de 40 anys que venen tot i ser tan baix, encara es va vendre per finestreta fins al dia abans del sorteig. Els responsables de l'administració ahir encara no sabien exactament quants n'havien hagut de retornar, però el total de les 33 sèries s'eleva als 16,5 milions.

El local del carrer Progrés, a El Follet de Carles de Martín, també va vendre, per la seva banda, un dècim per màquina d'aquest número, premiat amb 50.000 euros. «Farà una quinzena d'anys que tenim obert i és el primer premi gros de Nadal», van explicar els responsables de l'administració.



Palamós

Un cinquè premi deixa deu milions a Palamós

L'administració de Lluís Espadaler de Palamós va repartir ahir per segona vegada a la seva ­història un cinquè premi, i aquesta ­vegada de forma íntegra: les 170 ­sèries. L'afortunat va ser el ­número 23059, que va deixar un total de 10,2 milions d'euros, a 6.000 euros per dècim. És un número que ­venen des que va obrir l'establiment, ara fa més de 40 anys. El bar El Bon Cremat, prop de l'hospital de Palamós, i la Llibreria Dalmau, a Sant Antoni de Calonge, n'han estat els principals beneficiats.



Altres premis gironins

12.000 euros d'un altre cinquè premi al Baix Empordà

Torroella de Montgrí i Sant Feliu de Guíxols van repartir 12.000 euros de dos dècims d'un altre cinquè premi, amb el número 74770.

Dos dècims més premiats venuts a Girona i Puigcerdà

Un altre cinquè premi va esquitxar també a Girona, concretament a la Loteria Sagarrull, que va vendre un dècim, premiat amb 6.000 euros, del número 06293. L'administració dels Ferrers de Puigcerdà també va vendre un dècim d'aquest mateix premi.

Figueres també ven un dècim d'un altre cinquè premi

Finalment, Figueres va vendre un dècim del número 66212, afortunat amb un altre cinquè premi.