Territori licita les obres de la variant d'Anglès per connectar la C-63 amb la N-141a

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha posat a licitació les obres de construcció de la variant d'Anglès (Selva) per 25,4 milions d'euros. La infraestructura connectarà la C-63 amb l'N-14a i evitarà el pas de vehicles pel nucli urbà, millorant així la seguretat i mobilitat a la zona. La previsió és que els treballs comencin abans de l'estiu del 2020 i tindran un termini d'execució de 24 mesos.

El traçat començarà a la C-63, al sud del municipi, on es projecta una rotonda per connectar la travessera d'Anglès, la via, el cementiri i altres camins de la zona amb la nova carretera (enllaç sud). Uns 250 metres després es preveu fer un túnel de 485 metres de longitud per salvar una zona muntanyosa. La variant continuarà en direcció nord fins a la connexió amb l'N-141a. Allà s'hi ha projectat una segona rotonda, també servirà per accedir al nucli d'Anglès (enllaç nord).

La nova carretera tindrà una longitud d'1,6 quilòmetres i una amplada de 10 metres. El tronc tindrà dos carrils de circulació de 3,5 metres d'amplada, dos vorals d'1 metres cadascun i una mitjana de separació.

Les obres contemplen a més altres actuacions com la construcció de tres estructures: un pas inferior per donar accés al cementiri per sota de la variant i dos passos inferior per donar continuïtat a dos camins. També s'adoptaran mesures d'integració ambiental, es reposarà un tram de via verda de la ruta del Carrilet i es faran actuacions de millora del ferm a la travessera d'Anglès a la C-63, entre d'altres.