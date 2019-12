Agricultura dona per erradicat el focus de cargol poma a la zona de Pals

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha donat com a definitivament suprimit el focus de cargol poma de la zona arrossera de Pals.

Aquesta espècie invasora, originària d'una extensa àrea de Sud Amèrica va ser detectada l'any 2015 als municipis de Palau-sator i Fontanilles. Es tracta d'una plaga molt perillosa, per la seva voracitat i resistència a les condicions adverses, que provoca importants pèrdues i danys en els arrossars. Entre les mesures establertes per aconseguir acabar amb aquest focus, destaca el manteniment en guarets durant 3 anys consecutius, no sols la parcel·la d'arròs afectada sinó també totes aquelles parcel·les confrontants que desaiguaven al mateix desguàs, el qual també s'ha mantingut sec durant aquests anys. Totes les mesures s'han consensuat en el Comitè de Seguiment del Cargol Poma a la zona arrossera de Pals, format per representants del DARP, Cos d'Agents Rurals, ADV, Parc Natural i Comunitat de Regants.

Les prospeccions efectuades pel Servei de Sanitat Vegetal, en col·laboració amb les Agrupacions de Defensa Vegetal, la Comunitat de Regants i el Cos d'Agents Rurals, han constatat l'eliminació de la plaga, en haver passat els 4 anys sense cap detecció, i d'acord amb la decisió europea de mesures d'emergència contra el cargol poma.



Aquest mateix mes, Agricultura també havia certificat l'erradicació d'una altra plaga a les comarques gironines, concretament, els focus de foc bacterià a Bordils i Santa Coloma de Farners. Aquesta plaga, que afectava arbres fruiters i plantes silvestres i es propagava molt ràpidament i de formes molt diverses, va ser detectada l'any 2017 i va comportar contundents mesures, com l'arrencament de la totalitat de les plantacions que tenien alguna afectació, és a dir, més de 50 hectàrees, i la vigilància intensiva de seguretat. Les prospeccions intensives efectuades aquests dos darrers anys han demostrat l'eficàcia de les mesures dutes a terme i des de principis de mes ja es poden considerar oficialment erradicats els focus detectats.