Un mariner del Club Nàutic de Sant Feliu salva la vida als policies i el pescador

Un mariner del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols va ser clau en el rescat marítim dels tres policies locals i el pescador que aquest diumenge van acabar a l'aigua després d'intentar socórrer un altre aficionat a la pesca que va caure a l'aigua engolit per un cop de mar i que va morir arran dels fets.

L'actuació d'aquest treballador del Club Nàutic va ser determinant, ja que els policies i el company del pescador finat van estar a l'aigua prop de 40 minuts i si ell no hagués arribat, segurament les conseqüències podrien haver estat molt negatives.

El diumenge hi havia fort temporal de mar i vent a Sant Feliu i a la zona de la punta de Garbí les onades eren molt altes i perilloses. Albert Arnau és el mariner que va realitzar l'actuació de rescat i ahir recordava que va rebre l'avís de Salvament Marítim al telèfon d'emergències.



Petició d'ajut

Des de l'ens li van explicar que hi havia quatre persones a l'aigua i que ells tardarien a arribar. A més, li van dir que «alguna barca hi havia d'anar perquè feia massa estona que eren a l'aigua» i això era perillós. Els policies i el pescador van estar uns 40 minuts a dins del mar i s'agafaven a un salvavides per no acabar enfonsats o mar endins. Per evitar-ho, els policies locals es van treure el cinturó i fins i tot roba, com destaquen fonts del cos. El mariner del Club Nàutic va tardar uns quatre minuts a arribar a la zona, on «hi havia unes onades molt altes, fins i tot saltaven l'escullera», explica Arnau.

Tot i el fort temporal, el jove no va dubtar a agafar el zòdiac del Club Nàutic. Quan hi va arribar, va trobar-se amb molt mala visibilitat. Arnau va recordar ahir que «no veia els policies ni el jove» i va afegir que «no va ser fins que va arribar un helicòpter que em va mostrar una zona i els vaig poder veure», va remarcar.

Un cop els va localitzar, s'hi va acostar. En aquell moment venia la tasca més complicada, treure'ls de l'aigua. Els policies van indicar-li que primer havia de rescatar el jove pescador que «tenia un cop al cap, i a la cama. A més, estava blanc i tenia els llavis blaus de tanta estona a l'aigua», va descriure.

Un cop extret el jove, que ahir encara estava ingressat a l'hospital, va poder auxiliar els policies. Els agents locals tenien ferides menors. Diumenge al vespre van poder ser donats d'alta de l'Hospital Comarcal de Palamós. Tot i això, tenen lesions que els fan estar de baixa. Un d'ells té una costella trencada. Dos dels policies fa molts anys que estan al cos i el tercer, tot i ser interí, en fa ja uns deu.

Després del rescat, el mariner els va traslladar en la zòdiac fins al port de Sant Feliu de Guíxols. Mentre feia el trajecte va demanar als seus companys que preparessin una rampa perquè les ambulàncies s'hi poguessin acostar ràpidament. El cos del pescador finat va ser rescatat posteriorment per Salvament Marítim. En el rescat també hi van participar Bombers i Guàrdia Civil.



Felicitacions

Un cop fet el rescat, el mariner, de 29 anys i que en fa deu que treballa al Club Nàutic, va destacar ahir que el diumenge va passar molts nervis. El jove afegeix que «potser amb 50 anys m'hauria pensat dos cops» d'anar amb el fort temporal a fer el rescat. Ahir, Albert Arnau, un cop païda la situació, es va mostrar molt content d'haver realitzat el servei. Va afegir que des de bon matí havia rebut la felicitació per part de companys i també dels responsables de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols per la seva actuació.

Abans d'aquest rescat, el mariner havia fet altres salvaments, però va recordar que havien consistit bàsicament a ajudar alguna embarcació amb problemes. Va ressaltar que el d'aquest diumenge és especial perquè havia «salvat quatre persones i això et fa sentir bé», va concloure.

El salvament del jove del Club Nàutic ahir era un tema de conversa per a molta gent de Sant Feliu de Guíxols i també ho va ser la presència de la Guàrdia Civil de nou a la zona del fatal accident.

Agents del Grup Especials d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) del cos policial van tornar a punta de Garbí. El motiu: intentar recuperar les armes dels policies locals de Sant Feliu. Aquest armament reglamentari va acabar al fons del mar després que els agents es traiessin els cinturons en caure a l'aigua. Ahir al migdia, els submarinistes de la Guàrdia Civil i amb l'ajut d'agents locals van aconseguir recuperar les armes dels policies.