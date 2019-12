Pobles d'interior es rebel·len per la marxa de policies a la costa

Alguns ajuntaments de zones de l'interior es troben que agents de la Policia Local marxen a pobles costaners o localitats més grans –amb condicions millors o sous més elevats–, després d'haver-los pagat els nou mesos de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès, i els sis mesos de pràctiques per titular-se.

«Hi ha molts ajuntaments que formen els policies i un cop tenen la titulació marxen», explica l'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu. Es tracta d'una formació a temps complet a l'acadèmia i, durant aquests nou mesos, el consistori li sol pagar el títol, desplaçaments i sou base sense poder comptar amb aquella persona en el dia a dia del cos. «Tot això és a fons perdut», lamenta a Diari de Girona l'alcalde de Cassà de la Selva, Robert Mundet, que quan va arribar a l'alcaldia al mes de juny es va trobar amb un quart de la plantilla vacant.

En aquest sentit, Mundet no retreu als agents el fet que busquin una situació millor, sinó que s'haurien de repensar les regles del joc per «no quedar tant en fals» i establir, per exemple, «algun lligam contractual» o compromís amb el consistori que ha pagat del seu pressupost municipal la titulació. «La llei hauria de garantir l'estabilitat», reclama.



Sous no unificats

Un dels atractius per canviar d'un cos a un altre són, sens dubte, les condicions i aquí té molt pes el factor econòmic, ja que els sous varien segons el municipi. «Hi ha un cert malestar perquè curiosament no hi ha uns sous oficials», assenyala el batlle de Caldes. «Tothom paga el que vol i això no hauria de ser d'aquesta manera», observa Balliu. Així, els pobles d'interior han detectat una tendència a anar cap als nuclis de la costa, on els salaris son més alts. «Els ajuntaments amb més pressupost ofereixen més salari», explica l'alcalde de Cassà, Robert Mundet.



Molta mobilitat per jubilacions

La mobilitat dins la Policia Local ha augmentat considerablement aquest 2019 des que va entrar en vigor, el 2 de gener, el reial decret que permet la jubilació anticipada als 60 anys. S'hi poden acollir els agents amb més de 35 anys cotitzats i, d'aquests, 15 com a Policia Local. Segons el cap de la policia de Cassà, Alfons Serrano, aquest ha estat el principal motor de tots els moviments dels agents entre un municipi i un altre.

L'onada de jubilacions ha afavorit molts interins per millorar la seva situació a plaça fixa, però també s'ha estès als que ja tenen la plaça i l'acadèmia feta que, a través del concurs d'oposició lliure, es poden incorporar directament al cos sense passar per la formació i les pràctiques, que ja han completat des d'un altre municipi.

A més, cal afegir el tràmit que s'ha de seguir per cobrir les vacants, ja que requereix un procediment de convocatòria i procés de selecció. Durant aquest temps, el cos compta amb menys efectius dels previstos. En aquest sentit, una d'entre les moltes solucions que albira l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, és crear una borsa de policies locals a Catalunya, ja que la mobilitat genera vacants en tot el territori, però no hi ha un sistema únic en tot el territori per a cobrir-les.