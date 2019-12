Els programes ocupacionals d'Olot beneficien 46 persones

El Servei d'Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement la petició de l'Ajuntament d'Olot en relació amb la sol·licitud per diferents programes d'experienciació. El consistori contractarà 40 persones que realitzaran treballs de millora de la ciutat i al mateix temps, algunes d'elles rebran formació i/o acompanyament durant l'horari laboral. A més, sis tècnics s'encarregaran de coordinar i orientar les persones contractades i d'altres que estiguin en recerca de feina i entrin com a usuaris en algun d'aquests programes.

N'hi ha un total de cinc: el primer, titulat Enfeina't és un programa d'acompanyament a la contractació i la inserció per a persones en situació de desocupació de llarga durada. L'Ajuntament d'Olot contractarà cinc persones durant dotze mesos: un jardiner, un conserge per instal·lacions esportives, una informadora, i dos administratius. Cinc joves es beneficiaran del programa per a joves de Garantia Juvenil en diferents àrees de l'Ajuntament: Urbanisme, Habitatge, Brigada, Esports i Cultura compartit amb DinàmiG. D'altra banda, gràcies al programa Treball i Formació, el consistori contractarà deu persones i, d'aquestes, vuit contractacions permetran trobar feina a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, preferentment de més de 45 anys. Finalment, Treball als Barris i Ubicat, completen els programes restants.