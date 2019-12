Torna la tradicional pujada dels Reis a peu pel Firal a la cavalcada d'Olot

La cavalcada de Reis d'Olot encara una nova dècada amb alguns canvis respecte a l'any passat. La novetat més reclamada serà el retorn de la tradicional pujada dels Reis a peu pel Firal abans d'arribar als trons. Entre altres novetats, també hi haurà l'aparició de l'estrella dels Reis, que obrirà el camí i guiarà els patges fins la tenda dels trons; una carrossa nova per als cuiners, amb una cuina acabada d'estrenar, i nous fanals i patges que desfilaran.

Tot i els canvis dels últims anys es mantenen els elements més característics: els patges i personatges, l'ambientació, el concurs de fanals i la recepció dels Reis, per «deixar l'essència intacta». Com és tradició sortirà el dia 5 de gener a les 18.30 h de la plaça Clarà i recorrerà el centre de la ciutat fins al Firal.

En un context de renovació integral, l'any passat es va decidir replantejar alguns aspectes de la cavalcada, com era el paper de les princeses en la comitiva reial. D'aquesta manera, es va decidir que les princeses compartirien la tasca de rebre els infants i recollir les seves cartes.



Es manté el sistema de tiquets

El Campament Reial estarà muntat els dies 2, 3 i 4 de gener i conservarà el funcionament d'entrada de l'edició anterior. Per entrar-hi caldrà adquirir prèviament un tiquet, que es podrà recollir a la plaça Clarà el mateix dia a partir de les 16.00 h. Cada persona que faci cua podrà extreure quatre entrades gratuïtament i podrà escollir un dels torns entre les 18.00 h i les 21.00 h, dividits en franges de mitja hora.

Presentant el tiquet es podrà entrar directament al Campament per un dels accessos de la plaça Clarà únicament a l'hora que està especificada al tiquet. La Comissió del Campament vol fer incís que n'hi ha prou amb arribar uns

minuts abans de l'hora assignada pel tiquet: la finalitat és evitar fer cua dues vegades.

El mag tornarà a fer presència al Campament, i estarà acompanyat dels personatges de sempre: l'encarregat del temps, la caramelera, el carboner, la fanalera i els cuiners. Tots ells explicaran les seves històries amb l'acompanyament dels guies, que acabaran portant els infants a veure els carters reials. Al final, tots els qui vulguin podran deixar-los les seves cartes,

que aquest any han estat il·lustrades per Maria Fofana, alumna de l'escola Joan XXIII.

També hi haurà una entrada alternativa per poder accedir al Campament en cas de no haver pogut aconseguir un tiquet. Aquest accés, però, s'obrirà només si l'aforament ho permet.