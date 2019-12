El TSJC manté el dispositiu Toga a les seus judicials gironines amb l'excepció de Ripoll i la Bisbal

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebaixat d'intensitat el dispositiu Toga, pel qual es va reclamar el febrer passat la protecció ''presencial i permanent'' de totes les seus judicials per part dels Mossos d'Esquadra.

En una comunicació firmada pel mateix president, Jesús Maria Barrientos, a partir d'ara, només es mantindrà el dispositiu a les seus del TSJC, el Palau de Justícia, i a la Ciutat de la Justícia a Barcelona.

També es manté a les seus que han rebut dos o més atacs durant aquest temps. Això suposa que es mantindrà el dispositiu als jutjats de Figueres, Girona, Olot, Sant Feliu de Guíxols i a l'Audiència Províncial de Girona. Per tant, només en queden fora els jutjats de la Bisbal d'Empordà i de Ripoll.

En aquestes dues últimes seus judicials, la protecció policial passarà a ser ''dinàmica'' durant tot el dia, i complementada amb una protecció ''estàtica'' a intervals i durant els diferents torns de matí, tarda i nit.

Les resta de seus judicials de Catalunya que mantindran el dispositiu són Balaguer, Berga, Cerdanyola del Vallès, Cervera, Granollers, Manresa, Mataró, Martorell, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Solsona, Tarragona, Tortosa, Valls, Vilanova i la Geltrú i Vic, així com les Audiències Provincials de Tarragona i Lleida.

El TSJC va ordenar aquesta protecció el 5 de febrer passat i ja l'havia modificat el 13 de maig i el 20 de setembre.

Després de rebre els informes policials, el president del TSJC considera que encara hi ha ''riscos latents'' però recalca que cal aspirar a la ''normalització'' en la custòdia de seus judicials i per això ha decidit adaptar-lo en funció del ''risc identificat'' en cada moment i per a cada seu.

Aquest dispositiu ha aixecat moltes crítiques de sectors policials, ja que consideren, sobretot els sindicats, que s'hipotequen dotacions policials en aquests espais i se'n treuen dels carrers. Sobretot d'unitats de seguretat ciutadana.

Els atacs que van patir les seus judicials van consistir sobretot en abocaments de fems i deixalles a les portes dels jutjats així com pintades als equipaments. Unes accions reivindicades pels CDRd.