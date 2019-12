USOC torna a denunciar Ryanair per no donar d'alta els treballadors

El sindicat USOC ha tornat a registrar una denúncia contra Ryanair a Inspecció de Treball per no haver-los donat d'alta a la Seguretat Social, tal com l'aerolínia de baix cost es va comprometre a fer a principi d'aquest any.

Segons els representants dels treballadors, això suposa un incompliment de «la normativa bàsica que regula els treballadors d'una empresa que realitza una activitat econòmica en territori espanyol».

Això comporta que tots els treballadors que s'acomiadin el 31 de desembre per no haver signat el canvi de contracte a la base de Girona «no cobraran les prestació d'atur».

Els que han acordat fer el canvi contractual tampoc podran cobrar de l'atur els dies que no treballin, ja que tampoc han estat donats d'alta.

A més, els sindicalistes han recordat que aquesta situació també comporta l'incompliment del conveni col·lectiu subscrit per l'aerolínia i la resta de condicions laborals. En aquesta denúncia presentada a Treball, els representants sindicals denuncien que la companyia està fent una «cessió il·legal de treballadors».

Per això, des d'USOC demanen a Inspecció de Treball que «actuï d'una vegada» per poder desencallar la situació. Amb aquesta segona denúncia presentada dilluns, el sindicat espera que les administracions «no claudiquin davant els xantatges de l'empresa» i els seus treballadors puguin acollir-se a la regulació laboral espanyola sense cap problema.