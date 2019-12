Crida als donants per mantenir les reserves de sang en un període «crític»

El Banc de Sang ha iniciat la campanya de Nadal amb l'objectiu d'aconseguir les màximes donacions possibles durant les dues darreres setmanes de desembre i la primera de gener, època en què les donacions baixen un 25% pel canvi d'hàbits de la ciutadania. Cal tenir present que les necessitats dels hospitals es mantenen en aquestes dates i es calcula que a tot Catalunya més de 2.000 malalts necessitaran sang durant les festes de Nadal.

La sang caduca i cal transfondre amb un període de temps determinat. A més, en les èpoques de menys donació la principal necessitat són les plaquetes, els components sanguinis que caduquen més ràpidament: al cap de cinc dies. Aquest element és clau per als malalts de càncer, i per això cal mantenir un ritme de donació constant també al Nadal.



Col·lectes a la demarcació

Des d'ara i fins a Reis, s'organitzen a tot Catalunya més de 200 col·lectes de donació de sang. Entre les activitats previstes hi ha dues campanyes a Sant Feliu de Guíxols. Una, divendres al centre cívic Vilartagues (17 a 21 h) i l'altra, dissabte a la residència i centre de dia Sant Feliu de Guíxols Gent Gran (10 a 14 i de 16.30 a 20.30 h).

A més, en els pròxims dies també es podrà donar sang a l'hospital d'Olot (30 de desembre), en una unitat mòbil al mercat municipal de Palafrugell (31) en una unitat a l'Espai Gironès de Salt (2 de gener) i a Sant Feliu de Pallerols i Vilajuïga (3). El 4 de gener es farà una marató de donació de sang a la Rambla de Figueres i hi haurà una unitat mòbil a la plaça Catalunya al matí. Aquest mateix dia també es podrà donar sang al centre cívic de Campdevànol. A més, durant el mes de gener la unitat mòbil es desplaçarà per diferents punts de les comarques gironines –es pot consultar el calendari a la pàgina web del Banc de Sang.

A aquestes col·lectes al territori s'hi suma la possibilitat de fer donacions als hospitals amb banc de sang, com l'hospital Josep Trueta de Girona i del 10 al 17 de gener hi haurà la Marató de Donació de Sang de Catalunya, que es durà a terme al mateix hospital.



Postals de l'amic invisible

Tal com es va fer l'any passat, tots els donants de sang que facin una donació abans del 31 de desembre rebran un regal dels seus amics invisibles, els receptors. Després de cada donació, s'emportaran una postal de persones que han necessitat sang en algun moment de la seva vida i que els han volgut escriure un missatge d'agraïment.

Laia Romaguera és donant habitual i, conscient de la situació «crítica» d'aquests dies, va anar a donar sang dilluns al Trueta. A més, el fet de ser 0 negatiu és un «al·licient», ja que «és un dels grups sanguinis més buscats i les reserves són baixes», explica Romaguera, de 27 anys, qui anima tots els joves a participar més en les campanyes de donacions perquè la sang «sempre és necessària». És per això que Laia Romaguera va compartir l'acció via Twitter per fer màxima difusió de la campanya de Nadal, «època en què les reserves baixen». També va recollir una postal del seu «receptor invisible», Xavier, que li mostrava l'«agraïment» per ser donant, ja que ell va necessitar «sis transfusions en una operació».